Хіт-парад ялинок. Які міста витратили найбільше на святкування Нового року

Скільки ж коштів передбачено на новорічні витрати 2021–2022 років у бюджетах міськрад?

Святкові витрати у Запоріжжі за рік зросли в 17 разів, а в Херсоні – у понад 30 разів

Найдорожчим святкування Нового року обійдеться мешканцям Запоріжжя та Одеси. У цих містах місцева влада виділила 10,5 та 12,7 млн грн відповідно. У розрахунку на одного жителя міста — це 12-14 гривень. У Києві святкування вийде дешевшим на одного громадянина завдяки спонсорській допомозі, яка склала понад 25 млн.

Найдешевшим виявилося святкування у Тернополі, Львові, Полтаві та Івано-Франківську. У розрахунку на одного мешканця – менш як 1,5 грн. Основні статті новорічних витрат: подарунки дітям, монтаж ялинок, організація святкових заходів, декорації та облаштування фотозон.

Рух «Чесно» проаналізував, скільки коштів передбачено на новорічні витрати 2021–2022 років у бюджетах 17 міськрад і які суми витрачені в розрахунку на одного мешканця.

У порівнянні з минулим роком витрати на новорічні святкування в містах обласних центрах суттєво зросли. До прикладу, у Запоріжжі в 17 разів, у Вінниці – 14 разів, у Херсоні – у понад 30 разів. Менші витрати цьогоріч лише у Полтаві та Луцьку.

У перерахунку на одного мешканця найнижчі витрати у Львові та Тернополі (менше 1 грн). Найвищі – у Рівному, Вінниці, Одесі та Запоріжжі (понад 11 грн).



У Києві на святкування новорічних свят з міського бюджету виділили 5,25 млн грн. Кошти передбачили на реалізацію трьох новорічних проєктів: «Як ішов Миколай»на території парку імені Т. Шевченка, «Різдво на Подолі», «Новий рік-2022» на Софіївській площі та Маріїнському парку.

Видатки, пов'язані з придбанням головної новорічної ялинки, іграшок, гірлянд, оплачує організатор проєкту «Новий рік-2022» власним коштом та завдяки спонсорським внескам. Раніше президент Folk Ukraine, який є організатором свята на Софійській площі, Ігор Добруцький, зазначав, що ялинка та декорації коштують 25-27 млн грн.

Головна ялинка Києва (Фото зі сторінки Folk Ukraine)

В Одесі майже половину новорічних витрат передбачили на купівлю 75 тис. подарунків для дітей на суму 5,6 млн грн. На ремонт світлових конструкцій та декоративного освітлення передбачили майже три млн, на світлові ілюмінації – 2,6 млн грн. Традиційно головну ялинку міста відкрили 19 грудня, у День святого Миколая на Думській площі.

Головна ялинка Одеси (Фото: Одеська міська рада)

У Запоріжжі 10,5 млн грн передбачили на послуги з організації новорічних локацій, монтажу декорацій, гірлянд та ілюмінацій. Цьогоріч новорічні локації в місті організовували спільно обласна та міська ради. Наприклад, на площі та проспекті Маяковського, на «Козацькому колі» на острові Хортиця, на каскаді фонтанів «Райдуга», на бульварі Шевченка, на площі Фестивальній. Головну ялинку традиційно встановили на площі Маяковського, відкрили новорічне містечко на каскаді фонтанів «Райдуга».

У Вінниці на новорічні святкування передбачили майже 7 млн грн. Встановлення та демонтаж ялинки – 2,2 млн, організація новорічних свят – 2,4 млн грн, подарунки дітям – 2,4 млн, ще 29 тис. – на придбання вітальних листівок міського голови «З Новим роком».

Головна ялинка Вінниці (Фото: Вінницька міська рада)

У Херсоні торік були найнижчі витрати на новорічні свята – 90 тис. грн. Цьогоріч передбачили понад 3 млн. За ці кошти придбали штучну новорічну ялинку в комплекті зі світловою ілюмінацією та огорожею (1,6 млн грн) та світлодіодні конструкції – 815 тис. грн.

Головна ялинка Херсона (Фото: Херсонська міська рада)

У Рівному та Чернівцях святкування обійдеться у 3 та 2 млн грн відповідно. Кошти передбачені на монтаж ялинок, декор, подарунки дітям.

Головна ялинка в Чернівцях (Фото: Чернівецька міська рада)

В Ужгороді, Сумах та Житомирі з бюджету виділили по 1,5 млн грн на святкову ілюмінацію, організацію заходів та оформлення фотозон. Традиційно в Житомирі прикрашають живу ялинку в центрі.

Головна ялинка Житомира (Фото: Житомирська міська рада)

У Чернігові в межах підготовки до новорічних свят виділили понад мільйон гривень на монтаж ялинки, декорації та подарунки дітям.

У Луцьку на святкування передбачили майже 754 тис. грн. Кошти виділили на організацію новорічного містечка на Театральному майдані міста та оформлення ялинок. Ще 12 тис. грн передбачили на новорічні листівки.

Головна ялинка Луцька (Фото: Луцька міська рада)

У Франківську ялинку придбали у 2017 році, декор – у 2018. Тому витрати передбачили лише на урочисте відкриття ялинок та проведення фестивалю «Новорічні витребеньки» (428,4 тис. грн).

У Львові з бюджету виділили 242 тис. грн. Основні статті витрат на новорічні та різдвяні свята у 2021-2022 роках: монтаж ялинки, святкова ілюмінація, охорона ялинки.

Головна ялинка Львова (Фото: Львівська міська рада)

Найнижчі витрати передбачені у Тернополі – 199 тис. грн на монтаж новорічної ялинки.

Варто зазначити, що витрати міст на новорічні свята значною мірою залежать від придбання ялинок, гірлянд, декорацій в минулих роках.

Нагадаємо, Рух «Чесно» аналізував, скільки коштів передбачили на новорічні витрати 2020–2021 років у бюджетах 18 міськрад. Тоді найдешевшим виявилося святкування у Львові, Хмельницькому, Рівному, Івано-Франківську та Херсоні.

Найдорожчим святкування було для мешканців Бучі. Але цьогоріч міськрада не відповіла на запит «Чесно». Там місцева влада виділила майже 4 млн грн. У розрахунку на одного жителя міста це майже по 108 грн.

Рух «Чесно»