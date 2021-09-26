У ТРЦ « COSMO Multimall» відкривається центр масової вакцинації проти Covid-19

У Києві відкривають ще один центр масової вакцинації проти Covid-19. Із 27 вересня він запрацює в ТРЦ COSMO Multimall. Про це повідомляє Солом'янська РДА Києва.

Вакцинуватися можуть усі охочі щоденно з 11:00 до 16:00 за записом через електронну систему helsi.me (або без попереднього запису). ТРЦ розташований за адресою: вулиця Вадима Гетьмана, 6.

Тим, хто не має декларації з сімейним лікарем, необхідно мати з собою паспорт та ідентифікаційний код.

Отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію можна буде у свого сімейного лікаря після щеплення другою дозою вакцини або ж завантажити у додатку «Дія».

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 6759691 людину, з них отримали одну дозу – 6 759 689, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5443521 людина (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 12203210 щеплень.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксовано 4647 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 448, медпрацівників – 57. Також за минулу добу госпіталізовано – 2325 осіб, летальних випадків – 69, одужало – 983 особи.