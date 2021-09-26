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    Не турбувався про вакцини? Колишній підлеглий звинуватив прем’єра Шмигаля

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    За словами Степанова, прем&rsquo;єр-міністр не навантажував себе участю в безпосередніх домовленостях щодо закупівлі вакцин - Не турбувався про вакцини? Колишній підлеглий звинуватив прем’єра Шмигаля
    За словами Степанова, прем’єр-міністр не навантажував себе участю в безпосередніх домовленостях щодо закупівлі вакцин
    фото з відкритих джерел

    Ексміністр Степанов розказав, як доводилось домовлятися про перші партії вакцин

    Питаннями закупівлі вакцин у більшості країн займалися очільники урядів, і лише в Україні відповідальність лежала на керівнику МОЗ. А цього виявилося замало для проведення перемовин на належному рівні, заявив в інтерв’ю «Главкому» ексміністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    «В усіх країнах світу закупівлею вакцин займалися очільники урядів. В Німеччині – Меркель, в Британії – Джонсон, в Канаді – Трюдо, в Ізраїлі – Нетаньягу. І лише в Україні цим займався міністр охорони здоров’я. Хоча всім зрозуміло, що посади міністра охорони здоров’я дуже часто недостатньо в перемовинах такого рівня. Скажімо так, прем’єр-міністр України не навантажував себе участю в безпосередніх домовленостях по закупівлі вакцин. Варто відзначити значну роль президента в домовленостях щодо укладання контракту з компанією Pfizer», – наголосив ексміністр.

    Колишній очільник МОЗ також пригадав ситуацію із закупівлею вакцини Covishield (AstraZeneca) виробництва Індії, коли, за словами Степанова, Україна втратила шанс їх отримати.

    «Можемо пригадати контракт з Індією, поставки вакцини Covishield (AstraZeneca), коли ми вперлися в історію з суто політичними речами: Індія скасувала дозвіл на експорт вакцин. Це той випадок, коли потрібно було включити всі механізми на відповідному рівні – рівні прем’єр-міністра для того, щоб розблокувати процес. Індія переживала гострий спалах пандемії, я запропонував, щоб Україна надала гуманітарну допомогу. З дипломатичної точки зору, це було важливо. Але це потрібно було зробити дуже швидко. Так і сталося, президент 30 квітня підписав відповідний указ щодо надання Індії гуманітарної допомоги. Але допомога ця дійшла тільки через місяць, в останні дні травня, коли криза в Індії минула. А потім ми дивуємося, чому Індія не розблокувала постачання нам вакцин», – пригадав Степанов.

    Нагадаємо, Верховна Рада 18 березня відправила у відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова. За відповідне рішення проголосували 292 народних депутати. Лише «Батьківщина» вийшла із зали усім складом і не голосувала.

    До слова, наприкінці осені закінчується термін придатності декількох мільйонів доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca. Ці вакцини отримані у вигляді гуманітарної допомоги від країн західної Європи, які відмовилися від використання AstraZeneca ще навесні, тому кошти з державного бюджету на них не витрачалися.

    Як раніше повідомлялося, Індія схвалила першу у світі ДНК-вакцину проти коронавірусу.

    Нагадаємо, Кабмін виділив 100 млн грн на виробництво вакцин і тестів.

    Як повідомлялося, Велика Британія зареєструвала новий препарат для лікування коронавірусу.

    Читайте також інтерв'ю: Максим Степанов: Президент у вічі не сказав, які до мене претензії

    Теги: Кабмін Батьківщина Верховна Рада міністр Максим Степанов вакцинація коронавірус
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    Не турбувався про вакцини? Колишній підлеглий звинуватив прем’єра Шмигаля