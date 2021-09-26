Повну імунізацію проти коронавірусу отримали понад 5,4 млн українців
За минулу добу повністю імунізували 25443 людини
Протягом доби працювали 477 мобільних бригад, 1880 пунктів щеплення, 373 центри вакцинації
За добу 25 вересня українські медики вакцинували більш як 64, 2 тисячі людей. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.
Як зазначається, 64221 людину вакциновано проти Covid-19 за минулу добу 25 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 38778 людей, повністю імунізовані – 25443 людини.
Протягом доби працювали:
- 477 мобільних бригад,
- 1 880 пунктів щеплення;
- 373 центри вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6759691 людину, з них отримали одну дозу – 6 759 689, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5443521 людина (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 12203210 щеплень.
Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксовано 4647 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 448, медпрацівників – 57. Також за минулу добу госпіталізовано – 2325 осіб, летальних випадків – 69, одужало – 983 особи.