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    Повну імунізацію проти коронавірусу отримали понад 5,4 млн українців

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    За минулу добу повністю імунізували 25443 людини - Повну імунізацію проти коронавірусу отримали понад 5,4 млн українців

    За минулу добу повністю імунізували 25443 людини

    Фото з відкритих джерел

    Протягом доби працювали 477 мобільних бригад, 1880 пунктів щеплення, 373 центри вакцинації

    За добу 25 вересня українські медики вакцинували більш як 64, 2 тисячі людей. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

    Як зазначається, 64221 людину вакциновано проти Covid-19 за минулу добу 25 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 38778 людей, повністю імунізовані – 25443 людини.

    Протягом доби працювали:

    • 477 мобільних бригад,
    • 1 880 пунктів щеплення;
    • 373 центри вакцинації.
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    Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6759691 людину, з них отримали одну дозу – 6 759 689, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5443521 людина (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 12203210 щеплень.

    Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксовано 4647 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 448, медпрацівників – 57. Також за минулу добу госпіталізовано – 2325 осіб, летальних випадків – 69, одужало – 983 особи.

    Теги: хвороби щеплення коронавірус
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    Повну імунізацію проти коронавірусу отримали понад 5,4 млн українців