В Україні за добу виявили майже 5 тис. нових випадків коронавірусу
Минулої доби через коронавірус померли 69 українців
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській області
Станом на ранок 26 вересня, в Україні зафіксовано 4647 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 448, медпрацівників – 57. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2325 осіб;
- летальних випадків – 69;
- одужало – 983 особи.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 23665 осіб,
- методом ІФА – 5291 особа,
- експрес-тестами – 21065 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2392397 осіб;
- одужало – 2244192 особи;
- летальних випадків – 55626;
- проведено ПЛР-тестувань – 12696878.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (611), Дніпропетровській (506), Одеській (331), Чернівецькій (253) та Тернопільській (234) областях.
Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксовано 8267 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 715, медпрацівників – 157. Також за минулу добу госпіталізовано – 2035 осіб, летальних випадків – 133, одужало – 2821 особа.