В Україні за добу виявили майже 5 тис. нових випадків коронавірусу

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській області

Станом на ранок 26 вересня, в Україні зафіксовано 4647 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 448, медпрацівників – 57. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2325 осіб;

летальних випадків – 69;

одужало – 983 особи.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 23665 осіб,

методом ІФА – 5291 особа,

експрес-тестами – 21065 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2392397 осіб;

одужало – 2244192 особи;

летальних випадків – 55626;

проведено ПЛР-тестувань – 12696878.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (611), Дніпропетровській (506), Одеській (331), Чернівецькій (253) та Тернопільській (234) областях.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксовано 8267 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 715, медпрацівників – 157. Також за минулу добу госпіталізовано – 2035 осіб, летальних випадків – 133, одужало – 2821 особа.