  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    В Україні за добу виявили майже 5 тис. нових випадків коронавірусу

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Минулої доби через коронавірус померли 69 українців - В Україні за добу виявили майже 5 тис. нових випадків коронавірусу

    Минулої доби через коронавірус померли 69 українців

    Фото з відкритих джерел

    Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській області

    Станом на ранок 26 вересня, в Україні зафіксовано 4647 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 448, медпрацівників – 57. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 2325 осіб;
    • летальних випадків – 69;
    • одужало – 983 особи.

    За добу протестовано:

    • методом ПЛР – 23665 осіб,
    • методом ІФА – 5291 особа,
    • експрес-тестами – 21065 осіб.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 2392397 осіб;
    • одужало – 2244192 особи;
    • летальних випадків – 55626;
    • проведено ПЛР-тестувань – 12696878.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (611), Дніпропетровській (506), Одеській (331), Чернівецькій (253) та Тернопільській (234) областях.

    243027727_1956499204513175_8734037070385599955_n

    Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксовано 8267 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 715, медпрацівників – 157. Також за минулу добу госпіталізовано – 2035 осіб, летальних випадків – 133, одужало – 2821 особа.

    Читайте також: Як штам «Дельта» вражає дітей. Інтерв’ю з лікарем-інфекціоністом Сергієм Крамаревим
    Теги: хвороби епідемія коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Україні за добу виявили майже 5 тис. нових випадків коронавірусу