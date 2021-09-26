Чи вакцинувати дітей і навіщо третя доза? Ізраїльський професор про останні відкриття науковців

«Дитячі організми добре реагують на щеплення»

На тлі наростаючого спалаху пандемії тема масової вакцинації знову виходить на перше місце не лише в Україні. Питання, чи треба вакцинуватися, досі актуальне навіть там, де вже пройшло дві хвилі повної вакцинації та почалася третя. Ідеться про Ізраїль. Досвід та напрацювання ізраїльських дослідників, якими вони діляться, дійсно може стати у нагоді медикам усього світу.

Медичний експерт Unicef, український практикуючий педіатр Катерина Булавінова у рамках проєкту Unicef розпитала професора Школи громадського здоров’я університету Хайфа (Ізраїль) Манфреда Гріна про останні новини у галузі вакцинації.

Як вакцинація людей впливає на їхню контагіозність (заразність)

За словами Манфреда Гріна, навіть якщо вакцинована людина захворіє, то перенесе хворобу у легкій формі, а, отже, вірусне навантаження на організм буде меншим, ніж у хворої нещепленої людини. Передавати вірус ви будете, але меншою мірою, ніж невакциновані хворі.

У цьому контексті вакцинація дітей, яку зараз досліджують науковці, має дві основні мети: і захистити від хвороби, і сприяти припиненню розповсюдження інфекції. Завдяки щепленню дітей можна захистити інших родичів, скажімо, бабусь, дідусів – тих, кому вакцинація може бути протипоказана за станом здоров’я.

Дитячі організми добре реагують на щеплення

Вакцинація дітей від Covid-19

Ізраїль вакцинує дітей від 12 років вакциною Pfizer, от-от буде схвалена вакцинація Moderna. На думку Манфреда Гріна, дітям підходять усі вакцини від коронавірусу, які нині схвалені ВООЗ. Питання полягає лише у дозуванні. Наразі діти отримують навіть не третину дози, а менше.

За словами професора, дитячі організми добре реагують на щеплення, і нині Ізраїль працює над розширенням охоплення вакцинації дітей у віці від 2 до 12 років. Прищеплюється неживий вірус, особливих побоювань немає.

Вакцинація вагітних

В Ізраїлі щеплюють вагітних від коронавірусу. Річ у тім, що Covid-19 у вагітних може протікати дуже важко. «Ми наполягаємо на такому щепленні, якщо, звісно, немає протипоказань. Немає певних рекомендацій щодо того, у якому саме триместрі вакцинуватися», – коментує Манфред Грін.

За словами професора, вже є доказові дані передачі антитіл від матері до дитини. Щоправда, чи їх достатньо для захисту новонароджених від хвороби і як довго вони зберігаються в організмі, наразі достеменно невідомо.

Є доказові дані передачі антитіл від матері до дитини

Навіщо третя доза?

Манфред Грін нагадав, що давно існує низка вакцин, які потрібно вводити щонайменше двічі, а то й більше: правець, кашлюк тощо. «Міркування про збільшення кількості доз не свідчать про слабкий вакцинальний ефект Pfizer: інколи потрібно збільшити кількість доз для того, щоб забезпечити потужну відповідь організму. У випадку з коронавірусом бустерна третя доза значно збільшує антитіла в організмі», – зазначив професор і уточнив, що, на його думку, третя доза потрібна.

За словами Гріна, ізраїльські науковці побачили після другої дози падіння кількості антитіл. Висока ж їх кількість з більшою ймовірністю захищає від нових штамів. Що стосується часового проміжку між другою та третьою дозами, то він не повинен бути меншим за три тижні. Максимальний же проміжок наразі не встановлений. Наразі вважається оптимальним проміжок від п’яти до восьми місяців.

Наразі в Ізраїлі вже колють третю дозу, але не всім, а певним категоріям пацієнтів: старшим 60 років, із супутніми імунологічними захворюваннями. Населення країни позитивно ставиться до бустерної дози.

Чи стане Covid-19 сезонним вірусом, як вірус грипу?

За словами Манфреда Гріна, наразі немає доказових даних, які б свідчили, що Covid-19 може зникнути. За певними винятками, ендемічні віруси не зникають: якщо вже попав до людей, залишається.

Вакцинація – не гарантія того, що людина не захворіє

Випадки захворювань після вакцинації

Загальновідомо, що вакцинація – не гарантія того, що людина не захворіє. На жаль, справді трапляються випадки тяжкого перенесення захворювання після щеплення аж до летальних. Такі випадки нечасті. Манфред Грін каже: трапляється, приміром, що організм не відреагував на вакцину. Крім того, вакцина могла зберігатися із порушенням температурного режиму, що суттєво впливає на її якості. Особливо до порушення холодового режиму чутлива Pfizer.

Одночасне щеплення

В Ізраїлі немає застережень щодо одночасного щеплення від коронавірусу та вакцинацією проти грипу. За словами професора, негативних наслідків дослідники досі не знайшли. Отже, можна колоти вакцину від коронавірусу та біопрепарати від грипу, кашлюка та правця. Щоправда, в різні руки та не в одну добу.

Тромбоз після вакцинації – це дуже рідкісний ефект

Вакцини і міокардит та тромбоз

В ізраїльських дослідників є доказові дані про невелике підвищення ризиків розвитку міокардиту серед чоловіків (1 з 10 тис. випадків) від 12 до 25 років. Цей міокардит проходить у дуже легкій формі та швидко минає самостійно. Частіше – після другої чи третьої дози. «Це також одне з ускладнень після коронавірусу, причому, після перенесення хвороби ймовірність його виникнення у цій самій категорії пацієнтів значно вища», – зауважує Манфред Грін.

Що стосується виникнення тромбозу, то, за словами професора, щодо Moderna точних доказових даних немає. Щодо Astrazeneca такі дані є, однак це дуже рідкісний ефект, більше розповсюджений серед жінок.

Вакцинація ВІЛ-позитивних пацієнтів

«Оскільки вакцина нежива, таке щеплення можливе. До речі, вакцинація цієї категорії дає непогані результати. ВІЛ не дуже сильно впливає на цю імунну відповідь», – коментує професор.

Лікування чи вакцинація?

Як відомо, у липні група ізраїльських вчених з компанії Bonus BioGroup у Хайфі розробила ліки, ефективні проти ураження легень при коронавірусній інфекції. Перший етап випробування на пацієнтах цього препарату завершився успішно: усі дев’ятеро важкохворих на коронавірус, які перебували на межі підключення до ШВЛ, одужали за кілька днів.

Водночас Манфред Грін вважає, що ліпше запобігти хворобі, ніж ефективно лікуватися. «Я б не рекомендував не вакцинуватися лише з міркувань, що буде надано ефективне лікування. І ще я б зауважив, що треба приймати лише ті засоби, які схвалені медичною спільнотою, а не експериментувати із дивним поєднанням препаратів», – зазначив професор.

Наталія Сокирчук, «Главком»