На Київщині розробили для дітей гру, що вчить сортувати сміття (фото)



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3 тисячі альбомів-розмальовок і 2 тисячі настільних ігор передадуть у школи й садочки Київщини Фото: Київська ОДА

Департаменту екології та природних ресурсів Київської ОДА запроваджуємо просвітницьку діяльність серед дітей

Фахівці Департаменту екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації розробили гру на екологічну тему. Її створили в рамках програми поводження з твердими побутовими відходами в Київській області. Про це повідомляє пресслужба Київської ОДА.

Гра розрахована на дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

«Ми запроваджуємо просвітницьку діяльність серед дітей дошкільного та молодшого шкільного віку Київщини. Робимо це, щоб пояснити їм, наскільки важливими є навики екологічної поведінки, оскільки проблеми утилізації відходів і забруднення навколишнього середовища мають сьогодні все більші масштаби», – пояснила в.о. директора департаменту екології та природних ресурсів Анна Ткалич.

Департамент уже отримав 3 тисячі альбомів-розмальовок і 2 тисячі настільних ігор. Їх планують найближчим часом передати в частину шкіл і садків Київщини.