У Києві відкрився відреставрований фонтан із мозаїкою (фото, відео)



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Комплекс фонтанів «Зорі та сузір’я» із мозаїкою

Цінність архітектурної композиції, яка включає басейни та фонтани, полягає у монументальній мозаїці, що є пам’яткою модернізму

1 червня у Києві перед Палацом дітей та юнацтва відкрили відреставрований комплекс фонтанів «Зорі та сузір’я», створений художниками Володимиром Мельниченком та Адою Рибачук.

Протягом дня тут відбувался програма, присвячена Міжнародному дня захисту дітей, а о 20:30 урочисто відкрили фонтан. Також у приміщенні палацу протягом дня тривала виставка Мельниченка.

«У 2017 році за дорученням міського голови Віталія Кличка розпочалася реставрація мозаїчного комплексу фонтанів Київського Палацу дітей та юнацтва, які не працювали понад 40 років. Цінність архітектурної композиції, яка включає басейни та фонтани, полягає у монументальній мозаїці, що є пам’яткою модернізму. Координатор робіт, один із авторів мозаїки – відомий скульптор, художник Володимир Мельниченко», - повідомляє прес-служба КМДА.

Комплекс фонтанів не працював протягом 40 років.

Фонтани до реставрації

Споруда Київського палацу дітей та юнацтва є пам’яткою місцевого значення. Будівлю звели у 1962-1965 роках за проектом архітекторів Авраама Мілецького та Едуарда Більського. За цей проект автори отримали у 1967 році державну премію СРСР.

Рибачук і Мельниченко також виконали один із наймасштабніших монументальних творів радянського модернізму — «Стіну Пам’яті» біля Київського крематорію, яку згодом знищила радянська влада.

Джерело: Хмарочос