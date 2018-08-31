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    У Києві відкриють першу в Україні енергоефективну та «розумну» школу

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    Мер Києва Віталій Кличко - У Києві відкриють першу в Україні енергоефективну та «розумну» школу
    Мер Києва Віталій Кличко

    У школі працює система «розумний дім», є відеоспостереження

    3 вересня в столиці відкриють найсучаснішу, першу в Україні енергоефективну та «розумну» школу. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу «Київ».

    «Ми побудували та реконструювали за ці роки 7 шкіл. Одна з них - №334 в Дарницькому районі. Це найсучасніша та найкраща школа України, де навчатиметься 1,5 тисячі дітей. 3-го вересня ми будемо відкривати цю школу», - сказав Кличко.

    Так, за словами міського голови, школа – новозбудована. У ній створено належні умови для комфортного навчання дітей. Разом з тим, будівля оснащена сучасними технологіями – вона є енергоефективною та «розумною».

    Як пояснив Кличко, у школі встановлено сучасне енергозберігаюче автономне обладнання для обігріву приміщення – теплові насоси, які значно економніші порівняно зі звичайними опалювальними системами, адже для своєї роботи використовують тепло землі та електроенергію. Також в школі працює система «розумний дім», є відеоспостереження.

    Він нагадав, що восени 2018 року до столичних шкіл підуть 34 тисячі першокласників. Діти навчатимуться вже за концепцією Нової української школи, яка передбачає навчання дітей у цікавій інтерактивній формі.

    Міський голова зауважив, що у 2018 році на освіту з міського бюджету було виділено 13 млрд. грн., що на майже 2,7 млрд. грн. більше ніж у 2017 році. За чотири роки було побудовано чи реконструйовано 19 дитячих садків та 7 шкіл.

    «Ми системно підходимо до питань освіти. Адже найважливішими інвестиціями є інвестиції в наших дітей», - підсумував він.

    До слова, українські школярі протягом року відпочиватимуть не більше 30 календарних днів.

    Раніше глава МОЗ Уляна Супрун розповіла, як відучити школярів їсти некорисну їжу.

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