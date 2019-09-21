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    У Києві відновлюється рух на Борщагівському шляхопроводі

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    У Києві відновлюється рух на Борщагівському шляхопроводі

    Одна смуга відкриється в напрямку центру та ще дві - з центру

    На Борщагівському шляхопроводі у Києві у суботу 21 вересня відновлюється рух автотранспорту. Про це повідомляє пресслужба «Київавтодору».

    Зазначається, що для руху відкриють одну смугу у напрямку центру. А з центру - дві смуги.

    Впродовж тижня буде демонтовано два тимчасові трамвайні переїзди і з’єднано трамвайне полотно на шляхопроводі з тим, що поза його межами.

    До 1 жовтня в «Київавтодорі» обіцяють відновити рух швидкісного трамвая.

    Нагадаємо, у Києві з 22 червня закрили рух швидкісного трамваю на Борщагівку. Також обмежили рух шляхопроводом на перетині проспектів Комарова та Леся Курбаса із залізницею у напрямку центру міста через початок капітального ремонту.

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