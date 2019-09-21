У Києві відновлюється рух на Борщагівському шляхопроводі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Одна смуга відкриється в напрямку центру та ще дві - з центру

На Борщагівському шляхопроводі у Києві у суботу 21 вересня відновлюється рух автотранспорту. Про це повідомляє пресслужба «Київавтодору».

Зазначається, що для руху відкриють одну смугу у напрямку центру. А з центру - дві смуги.

Впродовж тижня буде демонтовано два тимчасові трамвайні переїзди і з’єднано трамвайне полотно на шляхопроводі з тим, що поза його межами.

До 1 жовтня в «Київавтодорі» обіцяють відновити рух швидкісного трамвая.

Нагадаємо, у Києві з 22 червня закрили рух швидкісного трамваю на Борщагівку. Також обмежили рух шляхопроводом на перетині проспектів Комарова та Леся Курбаса із залізницею у напрямку центру міста через початок капітального ремонту.