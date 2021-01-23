Рятувальники витягли двох чоловіків, які опинилися під завалами будівництва у Києві

Постраждалих передали бригаді швидкої медичної допомоги, вони були оглянуті на місці, на щастя вони не постраждали

Ввечері 22 січня у Києві, на вулиці Садовій обвалилися будівельні конструкції. У результаті під завалами у будівельному вагончику опинилися двоє чоловіків.

Повідомлення про інцидент надійшло до рятувальників 22 січня, о 23:49. Про це інформує пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

До місця виклику негайно було направлено рятувальників аварійно-рятувального загону спеціального призначення та 10-Державної пожежно-рятувальної частини та рятувальники Київської служби порятунку. Прибувши до місця події, було встановлено, що на території будівництва в 3-поверховій будівлі, розміром орієнтовно 15х 20 м, сталося руйнування будівельних конструкцій.

Руйнування сталося внаслідок перенавантаження перекриття між другим та першим поверхами великою кількістю палетів з пінобетонними блоками, також на даному перекритті був встановлений і будівельний вагончик, розміром 2 х 3 м. Внаслідок руйнування, вагончик та вказані будівельні матеріали впали з рівня другого поверху на перший поверх, у вагончику знаходилися 2 чоловіка, 1991 та 1996 років народження. Самостійно чоловіки не могли вибратися із вагончика, адже він був заблокований будівельними матеріалами та блоками. Деблокування людей проводилося методом вирізання отвору у вагончику.

Чоловіків було передано бригаді швидкої медичної допомоги, вони були оглянуті на місці, на щастя вони не постраждали.

Як повідомлялося, у Києві на будівельників обвалився дах.