Трагедія у Харкові: підозрюваному у пожежі пансіонату обрали запобіжний захід

Клопотання адвокатів про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави відхилили

Орендареві згорілого пансіонату в Харкові В’ячеславу Кравченко обрали запобіжний захід. Його взяли під варту терміном на 60 діб.

Відповідне рішення ухвалила суддя Київського районного суду Харкова у суботу, 23 січня.

Таким чином Кравченко пробуде під вартою до 21 березня включно. Клопотання адвокатів про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави відхилили.

«Застосувати щодо Кравченка В’ячеслава запобіжний захід у вигляді утримання під вартою в слідчому ізоляторі строком на 60 днів до 21 березня 2021 включно без визначення застави», – повідомила суддя.

Як відомо, 21 січня о 15:03 у Харкові у двоповерховому житловому будинку, попередньо переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі. До гасіння пожежі залучались 50 осіб та 13 одиниць техніки. О 16:53 пожежу було ліквідовано. На місці пожежі знайшли тіла 15 людей. Дев’ятеро осіб було врятовано – їх госпіталізовано до лікарень.

Прокуратура назвала попередню причину смертельної пожежі у Харкові: порушення вимог пожежної безпеки.

Будинок для літніх людей, де 21 січня сталася смертельна пожежа в якій загинуло 15 осіб, має назву «Золотий час» та вважався «хоспісом» із комфортними умовами. Місяць проживання, згідно з даними сайту, обходиться в 6 тисяч гривень. Подобова ціна перебування ‒ від 450 гривень за добу.

Як відомо, «пансіонату» у Харкові, де згоріли 15 людей, за документами взагалі не існує.

Пожежу у Харкові, внаслідок якої загинули 15 людей, кваліфіковано як надзвичайну ситуацію державного рівня.