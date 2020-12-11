У Києві викрито підпільне виробництво фальсифікованих ліків (фото)

Під час обшуків вилучено продукції на понад 4 млн гривень

Місячний прибуток зловмисників складав близько 500 тис. грн

Столичні правоохоронці викрили групу осіб, які виготовляли нарковмісні лікарські засоби та збували їх через поштові відправлення.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Встановлено, що ділки підробляли пігулки та видавали їх за лікарські засоби, які у своєму складі містять психотропну речовину – сибутрамін. У подальшому вказані особи збували підроблені пігулки через інтернет за допомогою кур’єрської доставки.

За попередніми підрахунками, місячний прибуток зловмисників складав близько 500 тис. гривень.

У ході контролю за вчиненням злочину здійснено 4 оперативні закупки вказаних лікарських засобів, які після проведення експертного дослідження виявились підробленими, та не містили в собі психотропної речовини – сибутрамін.

Під час проведення 11 санкціонованих обшуків на території Києва та Київської області вилучено майже 200 тис. підроблених пігулок, виробниче устаткування, фасувальний матеріал для готової продукції, чорнові записи та інші речові докази.

Вартість вилученої продукції становить понад 4 млн гривень.

Наразі кримінальне провадження розслідується за ч. 2 ст. 307 КК України. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Призначено експертизи усіх вилучених пігулок, за результатом яких буде вирішено подальша кваліфікація злочину.

Викриття злочинної діяльності проводилося прокурорами спільно з поліцією Києва.