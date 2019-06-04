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    У Києві влаштовують підвищені пішохідні переходи (фото)

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    Черговий підвищений пішохідний перехід було влаштовано на вул. Володимирській, 68 - У Києві влаштовують підвищені пішохідні переходи (фото)
    Черговий підвищений пішохідний перехід було влаштовано на вул. Володимирській, 68
    Фото: Київавтодор

    Влаштування таких переходів змушує водіїв транспортних засобів знижувати швидкість перед ними

    Комунальна корпорація «Київавтодор» продовжує влаштування підвищених пішохідних переходів у столиці. Про це повідомляє прес-служба корпорації.

    Черговий підвищений пішохідний перехід було влаштовано на вул. Володимирській, 68, поблизу Національного університету харчових технологій.

    «Влаштування таких переходів змушує водіїв транспортних засобів знижувати швидкість перед ними по аналогії з пристроями примусового зниження швидкості, що значно зменшує вірогідність наїзду на пішоходів. Крім того, значно покращиться безпека та комфортність перетину проїзної частини особами з обмеженими фізичними можливостями», - зазначили у «Київавтодорі».

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    Повідомляється, що до впровадження такого засобу організації дорожнього руху працівники корпорації підійшли комплексно:

    • завдяки встановленню сучасних зливоприймачів вирішено питання водовідведення на таких пішохідних переходах;
    • з метою забезпечення безпечних умов перетину проїзної частини нанесено дорожню розмітку 1.14.3 з використанням двокомпонентного пластику з підвищеними зносостійкими властивостями;
    • для зосередження додаткової уваги водіїв встановлено нові дорожні знаки на флуоресцентній основі.

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    У Києві влаштовують підвищені пішохідні переходи (фото)
    У Києві влаштовують підвищені пішохідні переходи (фото)
    У Києві влаштовують підвищені пішохідні переходи (фото)
    У Києві влаштовують підвищені пішохідні переходи (фото)

    «Також подбали дорожники і про людей з порушенням зору – на підходах до переходу влаштовано тактильну плитку для кращого їх орієнтування у міському середовищі і недопущення випадкового виходу на проїзну частину. Автодорівці планують і надалі продовжувати практику влаштування технічних засобів організації дорожнього руху, що підвищуватимуть безпеку пішоходів: підвищених пішохідних переходів, острівців безпеки тощо», - додали у «Київавтодорі».

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    Київ дороги Київавтодор
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