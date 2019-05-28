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    Автодорівці показали, як ремонтують столичні дороги і вдень, і вночі (фото)

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    <span>Виконанням робіт з фрезерування старого покриття на вул. Інститутській&nbsp;</span> - Автодорівці показали, як ремонтують столичні дороги і вдень, і вночі (фото)
    Виконанням робіт з фрезерування старого покриття на вул. Інститутській 
    Фото: Київавтодор

    Дорожники проводять широкий спектр робіт

    У Києві ремонт вулично-дорожньої мережі та штучних споруд триває у цілодобовому режимі. Про це повідомляє прес-служба комунальної корпорації «Київавтодор».

    «На об’єктах капітального і поточного ремонту дорожники проводять широкий спектр робіт від фрезерування до влаштування нового асфальтобетонного покриття», - йдеться в повідомленні.

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    Автодорівці показали, як ремонтують столичні дороги і вдень, і вночі (фото)
    Автодорівці показали, як ремонтують столичні дороги і вдень, і вночі (фото)
    Автодорівці показали, як ремонтують столичні дороги і вдень, і вночі (фото)
    Автодорівці показали, як ремонтують столичні дороги і вдень, і вночі (фото)
    Автодорівці показали, як ремонтують столичні дороги і вдень, і вночі (фото)
    Автодорівці показали, як ремонтують столичні дороги і вдень, і вночі (фото)
    Автодорівці показали, як ремонтують столичні дороги і вдень, і вночі (фото)
    Автодорівці показали, як ремонтують столичні дороги і вдень, і вночі (фото)
    Автодорівці показали, як ремонтують столичні дороги і вдень, і вночі (фото)
    Автодорівці показали, як ремонтують столичні дороги і вдень, і вночі (фото)
    Автодорівці показали, як ремонтують столичні дороги і вдень, і вночі (фото)
    Автодорівці показали, як ремонтують столичні дороги і вдень, і вночі (фото)
    Автодорівці показали, як ремонтують столичні дороги і вдень, і вночі (фото)
    Автодорівці показали, як ремонтують столичні дороги і вдень, і вночі (фото)
    Автодорівці показали, як ремонтують столичні дороги і вдень, і вночі (фото)

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на мостах і шляхопроводах столиці у цілодобовому режимі проводяться дорожньо-будівельні роботи. 

    У «Київавтодорі» повідомили, що до кінця травня планується відкрити рух транспорту по мосту Метро через Русанівську протоку в напрямку центру міста, а вже до кінця серпня поточного року завершити всі ремонтні роботи на проїжджій частині мосту у двох напрямках.

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