Автодорівці показали, як ремонтують столичні дороги і вдень, і вночі (фото)



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Виконанням робіт з фрезерування старого покриття на вул. Інститутській Фото: Київавтодор

Дорожники проводять широкий спектр робіт

У Києві ремонт вулично-дорожньої мережі та штучних споруд триває у цілодобовому режимі. Про це повідомляє прес-служба комунальної корпорації «Київавтодор».

«На об’єктах капітального і поточного ремонту дорожники проводять широкий спектр робіт від фрезерування до влаштування нового асфальтобетонного покриття», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на мостах і шляхопроводах столиці у цілодобовому режимі проводяться дорожньо-будівельні роботи.

У «Київавтодорі» повідомили, що до кінця травня планується відкрити рух транспорту по мосту Метро через Русанівську протоку в напрямку центру міста, а вже до кінця серпня поточного року завершити всі ремонтні роботи на проїжджій частині мосту у двох напрямках.