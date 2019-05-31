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    На двох мостах Києва на декілька днів обмежать рух транспорту

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    На двох мостах Києва на декілька днів обмежать рух транспорту

    Київавтодор проводить ремонтні роботи на мостах

    З 31 травня до 4 червня у зв’язку з ремонтними роботами на Південному мостовому переході буде частково обмежено рух транспорту у напрямку з просп. Миколи Бажана на Наддніпрянське шосе. Про це повідомляє прес-служба комунальної корпорації «Київавтодор».

    Крім того, з 31 травня до 5 червня у зв’язку з ремонтом плити проїжджої частини на Північному мосту через р. Дніпро буде частково обмежено рух транспорту у напрямку ст. метро «Почайна».

    «Київавтодор» просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на мостах і шляхопроводах столиці у цілодобовому режимі проводяться дорожньо-будівельні роботи. 

    У «Київавтодорі» повідомили, що до кінця травня планується відкрити рух транспорту по мосту Метро через Русанівську протоку в напрямку центру міста, а вже до кінця серпня поточного року завершити всі ремонтні роботи на проїжджій частині мосту у двох напрямках.

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