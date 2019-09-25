У Києві водій легковика «не помітив» швидкої і побив машину
У результаті зіткнення
У Києві на бульварі Тараса Шевченка Volkswagen не поступився кареті швидкої допомоги, що їхала на виклик.
Відео дорожньо-транспортної пригоди оприлюднив Київ Оперативний.
Зазначається, що аварія сталося в центрі столиці о пів на десяту ранку.
«Медики поспішали на виклик і їхали з увімкненою сиреною. Водії, для яких загорілося зелене світло, пропустили за пріоритетом авто лікарів, але не водій Volkswagen. Він гнав правою смугою і не звернув уваги, що інші водії не рухалися з місця», - йдеться у повідомленні.
У результаті лобового зіткнення обидві машини змінили траєкторію свого руху і зупинилися.
У іномарки виявилося розбите скло з боку пасажира і відвалився бампер.
На відео видно, як працівники швидкої допомоги відкривають двері машини, щоб допомогти постраждалим автомобіля Volkswagen.
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