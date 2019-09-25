  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві водій легковика «не помітив» швидкої і побив машину

    • Розсилка
    Аварія сталося в центрі столиці на бульварі Тараса Шевченка о пів на десяту ранку - У Києві водій легковика «не помітив» швидкої і побив машину
    Аварія сталося в центрі столиці на бульварі Тараса Шевченка о пів на десяту ранку

    У результаті зіткнення

    У Києві на бульварі Тараса Шевченка Volkswagen не поступився кареті швидкої допомоги, що їхала на виклик.

    Відео дорожньо-транспортної пригоди оприлюднив Київ Оперативний.

    Зазначається, що аварія сталося в центрі столиці о пів на десяту ранку.

    Читайте також

    «Медики поспішали на виклик і їхали з увімкненою сиреною. Водії, для яких загорілося зелене світло, пропустили за пріоритетом авто лікарів, але не водій Volkswagen. Він гнав правою смугою і не звернув уваги, що інші водії не рухалися з місця», - йдеться у повідомленні.

    У результаті лобового зіткнення обидві машини змінили траєкторію свого руху і зупинилися.

    У іномарки виявилося розбите скло з боку пасажира і відвалився бампер.

    На відео видно, як працівники швидкої допомоги відкривають двері машини, щоб допомогти постраждалим автомобіля Volkswagen.

    Як повідомлялося, п'яний киянин із викраденою дитиною потрапив у ДТП (фото).

    Читайте також
    ДТП Київ машини водій аварія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ