У Києві водій легковика «не помітив» швидкої і побив машину



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Аварія сталося в центрі столиці на бульварі Тараса Шевченка о пів на десяту ранку

У результаті зіткнення

У Києві на бульварі Тараса Шевченка Volkswagen не поступився кареті швидкої допомоги, що їхала на виклик.

Відео дорожньо-транспортної пригоди оприлюднив Київ Оперативний.

Зазначається, що аварія сталося в центрі столиці о пів на десяту ранку.

«Медики поспішали на виклик і їхали з увімкненою сиреною. Водії, для яких загорілося зелене світло, пропустили за пріоритетом авто лікарів, але не водій Volkswagen. Він гнав правою смугою і не звернув уваги, що інші водії не рухалися з місця», - йдеться у повідомленні.

У результаті лобового зіткнення обидві машини змінили траєкторію свого руху і зупинилися.

У іномарки виявилося розбите скло з боку пасажира і відвалився бампер.

На відео видно, як працівники швидкої допомоги відкривають двері машини, щоб допомогти постраждалим автомобіля Volkswagen.

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