На Волині фура на великій швидкості протаранила два авто, є загиблі
У результаті зіткнення загинули двоє пасажирів Mercedes Sprinter
На автодорозі сполученням «Київ - Ковель - Ягодин» поблизу села Годовичі Турійського району на Волині сталася смертельна ДТП за участі двох громадян Польщі.
Про це 25 вересня повідомляє УНН з посиланням на джерела у правоохоронних органах.
За попередньою інформацією, водій вантажівки DAF XF, громадянин Польщі, не впорався з керуванням та на значній швидкості зіткнувся з автомобілем Mercedes Sprinter під керуванням громадянина України 1984 року народження та автомобілем Volvo ХС60, за кермом якого знаходився громадянин Польщі 1967 року народження.
У результаті зіткнення загинули двоє пасажирів Mercedes Sprinter. Крім того, троє пасажирів цього авто та пасажир Volvo були госпіталізовані.
Причини ДТП встановлюються.
Нагадаємо, у ДТП, що сталася 21 вересня на 12-му кілометрі автодороги Одеса - Овідіополь загинуло дев'ять пасажирів маршрутки, ще чотири людини були госпіталізовані.
Також у Житомирській області на автодорозі Київ–Чоп водій DAF з напівпричепом (цистерна) не впорався з керуванням та зіткнувся з автобусом сполученням «Житомир–Яремча», що стояв на узбіччі дороги. Внаслідок зіткнення вантажівки з автобусом загинуло дев’ять людей.
Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів включити безпеку пасажирських перевезень до пріоритетних напрямів своєї роботи.