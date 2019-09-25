На Волині фура на великій швидкості протаранила два авто, є загиблі



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Аварія сталася поблизу села Годовичі Турійського району Фото: Сектор комунікації поліції Волинської області

У результаті зіткнення загинули двоє пасажирів Mercedes Sprinter

На автодорозі сполученням «Київ - Ковель - Ягодин» поблизу села Годовичі Турійського району на Волині сталася смертельна ДТП за участі двох громадян Польщі.

Про це 25 вересня повідомляє УНН з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

За попередньою інформацією, водій вантажівки DAF XF, громадянин Польщі, не впорався з керуванням та на значній швидкості зіткнувся з автомобілем Mercedes Sprinter під керуванням громадянина України 1984 року народження та автомобілем Volvo ХС60, за кермом якого знаходився громадянин Польщі 1967 року народження.

У результаті зіткнення загинули двоє пасажирів Mercedes Sprinter. Крім того, троє пасажирів цього авто та пасажир Volvo були госпіталізовані.

Причини ДТП встановлюються.

Нагадаємо, у ДТП, що сталася 21 вересня на 12-му кілометрі автодороги Одеса - Овідіополь загинуло дев'ять пасажирів маршрутки, ще чотири людини були госпіталізовані.

Також у Житомирській області на автодорозі Київ–Чоп водій DAF з напівпричепом (цистерна) не впорався з керуванням та зіткнувся з автобусом сполученням «Житомир–Яремча», що стояв на узбіччі дороги. Внаслідок зіткнення вантажівки з автобусом загинуло дев’ять людей.

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів включити безпеку пасажирських перевезень до пріоритетних напрямів своєї роботи.