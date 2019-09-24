П'яний киянин із викраденою дитиною потрапив у ДТП (фото)



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Фото: Патрульна поліція Київської області

Під час складання адмінпротоколів патрульні знайшли ще одного пасажира у багажнику: той теж був напідпитку і відпочивав

Чоловік три дні пиячив і забрав у своєї дружини доньку. У стані сп’яніння він спричинив аварію, в якій, на щастя, ніхто не постраждав. Про це йдеться у повідомленнв патрульної поліції Київської області.

Патрулюючи на трасі «Київ – Чоп», поліцейські помітили густі клуби пилу. Як розповіли у поліції Київщини, правоохоронці зрозуміли, що поблизу сталася ДТП. Через це іншим автівкам довелося їхати в хаотичному напрямку, піднімаючи куряву.

Неподалік патрульні побачили аварію, винуватцем якої був водій кросовера Hyundai Santa Fe.

У салоні автівки перебувала також чотирирічна донька водія і ще один чоловік напідпитку. Вони не постраждали.

Патрульні запропонували пройти водію огляд на стан алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився, результат позитивний – 3.16 проміле.

Під час складання адмінпротоколів патрульні знайшли ще одного нетверезого пасажира у багажнику: той відпочивав.

Патрульні дізналися контактні дані дружини водія і викликали її на місце ДТП.

Жінка розповіла, що її чоловік перебував у стані сп’яніння уже третій день, перед цим забрав дитину до себе та не повертав.

Дівчинку від горе-батька передали матері, а кросовер евакуювали на штрафмайданчик.