ДТП із дев’ятьма загиблими на Житомирщині: суд арештував водія бензовоза



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ДТП на Житомирщині

Слідчими зібрано докази порушення водієм вантажівки правил безпеки дорожнього руху

На Житомирщині взято під варту водія вантажівки, причетного до ДТП із дев’ятьма загиблими.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Житомирської області.

«24 вересня за клопотанням слідчих поліції та погодженням з прокуратурою області Корольовським районним судом м. Житомира підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що слідчими зібрано докази порушення водієм вантажівки правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людей, та відповідно 23 вересня оголошено про підозру у вчиненні кримінального діяння, передбаченого ч.3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Житомирській області на автодорозі Київ–Чоп водій DAF з напівпричепом (цистерна) не впорався з керуванням та зіткнувся з автобусом сполученням «Житомир–Яремча», що стояв на узбіччі дороги. Внаслідок зіткнення вантажівки з автобусом загинуло дев’ять людей.

Водій бензовозу 55-річний Анатолій Грановський, який протаранив автобус під Житомиром, зробив зізнання. Він розповів, що ДТП сталася за одну секунду, уникнути зіткнення не було можливості.