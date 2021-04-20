  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У Києві водій маршрутки влаштував бійку з патрульними (фото, відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Водія-дебошира заспокоїли три правоохоронці - У Києві водій маршрутки влаштував бійку з патрульними (фото, відео)
    Водія-дебошира заспокоїли три правоохоронці
    Фото: dtp.kiev.ua

    Патрульні зупинили водія маршрутки за порушення карантинних правил

    Сьогодні, 20 квітня, на проспекті Перемоги в Києві, поблизу станції метро «Берестейська», на дорозі сталася надзвичайна ситуація.

    Як повідомляє dtp.kiev.ua, патрульні поліцейські зупинили маршрутний автобус №720 за порушення карантинних норм: перевищення кількості пасажирів.

    Водій чинив відчайдушний опір і влаштував бійку з патрульними. Силами трьох людей вдалося заспокоїти дебошира та надіти наручники.

    Після затримання водію маршрутки знадобилася медична допомога, тож на місце викликали швидку допомогу.

    На місце прибули два патрулі поліції і викликали оперативно-слідчу групу.

    1 з 9
    на весь екран згорнути
    У Києві водій маршрутки влаштував бійку з патрульними (фото, відео)
    У Києві водій маршрутки влаштував бійку з патрульними (фото, відео)
    У Києві водій маршрутки влаштував бійку з патрульними (фото, відео)
    У Києві водій маршрутки влаштував бійку з патрульними (фото, відео)
    У Києві водій маршрутки влаштував бійку з патрульними (фото, відео)
    У Києві водій маршрутки влаштував бійку з патрульними (фото, відео)
    У Києві водій маршрутки влаштував бійку з патрульними (фото, відео)
    У Києві водій маршрутки влаштував бійку з патрульними (фото, відео)

    Патрульні поліцейські від коментарів відмовилися.

    Теги: Національна поліція України Київ громадський транспорт бійка водій карантин надзвичайна ситуація
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies