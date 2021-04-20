У Києві водій маршрутки влаштував бійку з патрульними (фото, відео)
Патрульні зупинили водія маршрутки за порушення карантинних правил
Сьогодні, 20 квітня, на проспекті Перемоги в Києві, поблизу станції метро «Берестейська», на дорозі сталася надзвичайна ситуація.
Як повідомляє dtp.kiev.ua, патрульні поліцейські зупинили маршрутний автобус №720 за порушення карантинних норм: перевищення кількості пасажирів.
Водій чинив відчайдушний опір і влаштував бійку з патрульними. Силами трьох людей вдалося заспокоїти дебошира та надіти наручники.
Після затримання водію маршрутки знадобилася медична допомога, тож на місце викликали швидку допомогу.
На місце прибули два патрулі поліції і викликали оперативно-слідчу групу.
Патрульні поліцейські від коментарів відмовилися.