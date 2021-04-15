На дорозі під Києвом сталася стрілянина (відео)
Водії маршрутки та автомобіля не поділили дорогу
На дорозі під Києвом стався конфлікт між водієм маршрутного автобус та кермувальникам автомобіля «Мерседес».
Про це повідомляється у соцмережі.
За словами пасажирів, водій маршрутки підрізав «Мерседес». В результаті авто зупинилося і стався словесний конфлікт.
Коли закінчилися аргументи, водій автівки дістав зброю та почав стріляти.
Водій маршрутки накинувся на нього з ломом.
Згодом водії роз'їхалися.
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Нагадаємо, у минулі вихідні в Києві на проспекті Григоренка пролунали постріли. За попередньою інформацією, між чоловіками, що відпочивали, відбувся конфлікт, в результаті чого один з них дістав предмет, схожий на пістолет та здійснив кілька пострілів.