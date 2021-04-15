На дорозі під Києвом сталася стрілянина (відео)

Водій автомобіля перекрив дорогу маршуртці після того, як автобус підрізав його

Водії маршрутки та автомобіля не поділили дорогу

На дорозі під Києвом стався конфлікт між водієм маршрутного автобус та кермувальникам автомобіля «Мерседес».

Про це повідомляється у соцмережі.

За словами пасажирів, водій маршрутки підрізав «Мерседес». В результаті авто зупинилося і стався словесний конфлікт.

Коли закінчилися аргументи, водій автівки дістав зброю та почав стріляти.

Водій маршрутки накинувся на нього з ломом.

Згодом водії роз'їхалися.

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Нагадаємо, у минулі вихідні в Києві на проспекті Григоренка пролунали постріли. За попередньою інформацією, між чоловіками, що відпочивали, відбувся конфлікт, в результаті чого один з них дістав предмет, схожий на пістолет та здійснив кілька пострілів.