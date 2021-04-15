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    На дорозі під Києвом сталася стрілянина (відео)

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    Водій автомобіля перекрив дорогу маршуртці після того, як автобус підрізав його - На дорозі під Києвом сталася стрілянина (відео)
    Водій автомобіля перекрив дорогу маршуртці після того, як автобус підрізав його
    Фото: скріншот з відео

    Водії маршрутки та автомобіля не поділили дорогу

    На дорозі під Києвом стався конфлікт між водієм маршрутного автобус та кермувальникам автомобіля «Мерседес».

    Про це повідомляється у соцмережі.

    За словами пасажирів, водій маршрутки підрізав «Мерседес». В результаті авто зупинилося і стався словесний конфлікт.

    Коли закінчилися аргументи, водій автівки дістав зброю та почав стріляти.

    Водій маршрутки накинувся на нього з ломом.

    Згодом водії роз'їхалися.

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    Нагадаємо, у минулі вихідні в Києві на проспекті Григоренка пролунали постріли. За попередньою інформацією, між чоловіками, що відпочивали, відбувся конфлікт, в результаті чого один з них дістав предмет, схожий на пістолет та здійснив кілька пострілів.

    Теги: бійка водій Київщина автомобіль стрілянина
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