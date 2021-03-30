Інспектор газової служби побив подружжя пенсіонерів на Київщині (відео)

Причиною нападу став борг родини у розмірі 11 тисяч гривень

21-річний інспектор «Київоблгазу» наніс тілесні ушкодження подружжю пенсіонерів, що заборгували компанії 11 тисяч гривень за користування газом. Як повідомляють «Надзвичайні новини», перед цим інспектор намагався відключити пенсіонерам газ, що заборонено робити під час карантину.

Спочатку неврівноважений контролер на службі газової компанії побив жінку – у неї розсічена брова й розірвана навпіл губа. Коли господар будинку побачив, як б’ють його дружину, то вийшов на вулицю. Прохання жінки не займати чоловіка, який тільки-но переніс інсульт, не подіяли - тепер на його обличчі численні гематоми.

Виявилось, що у газового колектора був цілий список боржників. Закривавлений листок випав у чоловіка, коли той пішов до своєї автівки, але погрожував ще повернутися.

У газовій службі після скандалу поспішили позбутися від 21-річного бойового співробітника. Мінімальне покарання, яке загрожує чоловікові, це штраф, а максимальне - обмеження строком до трьох років або позбавлення волі строком на 6 місяців.

Як повідомлялося раніше, патрульний поліцейський з Харсоква став зіркою мережі через власне хамство і неадекватну поведінку.