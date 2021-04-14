У Києві чоловік розгромив автозаправку через зауваження про маску

Порушник маскового режиму розпилив газ на АЗС і влаштував бійку

У Києві через зауваження надіти маску чоловік розпилив газ у приміщенні автозаправки. Надзвичайна подія сталася на одній із АЗС поблизу столичного Гідропарку. Про це розповіли «Сьогодні» в поліції Києва.

Чоловік зайшов до приміщення заправки без маски, а жінка-оператор зробила йому зауваження. На цьому ґрунті стався словесний конфлікт.

Порушник маскового режиму використав проти жінки газовий балончик і розпилив газ у приміщенні. Двоє співробітників заправки намагалися затримати дебошира. Почалася бійка – хуліган перевернув кілька прилавків, вирвався і втік.

«Поліція розшукує хулігана, патрулям передане орієнтування на нього. На місці працюють співробітники поліції, переглядають записи камер відеоспостереження», – розповіли в поліції Києва.

Нагадаємо, що 19 березня Київ опинився в «червоній» карантинній зоні. У місті запровадили майже всі обмеження, які вимагає цей рівень епідеміологічної небезпеки.

З 5 квітня в Києві посилили локдаун. Для проїзду в громадському транспорті тепер потрібні спецперепустки. Також закрилися дитячі садки, а всі школярі перейшли на дистанційне навчання. До цього в столиці вже не працювали ТРЦ, кафе і ресторани не приймали відвідувачів.

14 квітня комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення продовжити посилені карантинні обмеження у столиці до 30 квітня.