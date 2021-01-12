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    У Києві водій таксі помер за кермом автомобіля (фото)

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    Автомобіль таксі з тілом водія виявили на Троєщині - У Києві водій таксі помер за кермом автомобіля (фото)
    Автомобіль таксі з тілом водія виявили на Троєщині
    Фото ілюстративне з відкритих джерел

    Причина смерті водія буде встановлена після експертизи

    Сьогодні, 12 січня, на вулиці Бальзака, 66/21 в Деснянському районі Києва за кермом автомобіля служби таксі помер водій.

    Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    Автомобіль з тілом водія стояв на узбіччі дороги.

    Зазначається, що ймовірною причиною смерті водія може бути раптова зупинка серця.

    «Зупинка серця водія таксі. Причину смерті буде встановлено після експертизи», - йдеться в повідомленні.

    На місці працювали правоохоронці.

    Нагадаємо, 24 грудня 2020 року на вулиці Короленківській у Голосіївскому районі Києва сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю п’яти автомобілів. Винуватець ДТП  – водій позашляховика «Ауді». Після аварії водій із «Ауді» не вийшов, він був непритомний. Свідки допускають, що у керманича був напад епілепсії.

    Теги: таксі Київ водій автомобіль
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