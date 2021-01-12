У Києві водій таксі помер за кермом автомобіля (фото)

Автомобіль таксі з тілом водія виявили на Троєщині

Причина смерті водія буде встановлена після експертизи

Сьогодні, 12 січня, на вулиці Бальзака, 66/21 в Деснянському районі Києва за кермом автомобіля служби таксі помер водій.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Автомобіль з тілом водія стояв на узбіччі дороги.

Зазначається, що ймовірною причиною смерті водія може бути раптова зупинка серця.

«Зупинка серця водія таксі. Причину смерті буде встановлено після експертизи», - йдеться в повідомленні.

На місці працювали правоохоронці.

Нагадаємо, 24 грудня 2020 року на вулиці Короленківській у Голосіївскому районі Києва сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю п’яти автомобілів. Винуватець ДТП – водій позашляховика «Ауді». Після аварії водій із «Ауді» не вийшов, він був непритомний. Свідки допускають, що у керманича був напад епілепсії.