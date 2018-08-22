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    У Києві вшанували пам'ять загиблих правоохоронців (відео)

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    У Києві вшанували пам'ять загиблих правоохоронців (відео)

    Біля Головного управління Нацполіції у Києві відкрито пам’ятник загиблим правоохоронцям

    У середу, 22 серпня, вранці у Києві поліцейські вшанували пам'ять загиблих правоохоронців.

    Заходи відбулися біля Головного управління Нацполіції у Києві.

    Тут було відкрито пам’ятник загиблим правоохоронцям.

    На урочистостях були присутні, зокрема, міністр внутрішніх справ Арсена Аваков і очільник Нацполіції Сергій Князєв.

    Нагадаємо, в ніч на 20 серпня у центрі Харкова озброєний чоловік відкрив вогонь по правоохоронцях та поранив патрульного та охоронця міськради. Поліцейський від отриманих поранень помер у лікарні.

    Загиблий - патрульний поліцейський Дмитро Кирієнко.

    Родині загиблого патрульного буде виплачена компенсація в сумі 1,3 млн грн.

    Прощання із загиблим поліцейським відбудеться сьогодні, 22 серпня.

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