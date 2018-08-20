Стрілянина у Харкові: стали відомі подробиці щодо нападу



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Загиблий у Харкові патрульний поліцейський Дмитро Кирієнко

Вивчається кілька версій: одна з них, це те, що напад спровоковано якимись діями міської влади

Сьогодні у патрульних Харкова траур. Виконуючи свій обов'язок, під час затримання озброєного злочинця, загинув 20-річний харківський патрульний Дмитро Кирієнко. Про це повідомив нардеп Антон Геращенко.

«Він був хорошою людиною, другом, поліцейським, батьком. У нього залишилася дружина і маленька дочка - рік і 8 місяців. Покидьок відкрив стрілянину цієї ночі в Харківській міськраді, був застрелений поліцейськими на місці злочину. Зброю поліція застосувала більш ніж законно. Шкода, що не на випередження», - написав він.

Особу нападника поки не встановлено. Відомо лише, що йому на вигляд 30-35 років, він спортивної статури. При ньому було виявлено два пістолети. Один - сигнальний, перероблений під стрільбу бойовими патронами. Другий - «Байкал», також перероблений під стрільбу бойовими. А також кілька магазинів до них і близько 30 патронів. Мотиви нападника поки не встановлені.

Вивчається кілька версій. Одна з них, це те, що напад спровоковано якимись діями міської влади щодо застреленого злочинця або членам його сім'ї.

Інша версія стосується можливих психічних відхилень, посилених вживанням алкоголю або наркотиків. Взяті зразки для аналізу.

«Про те що нападник був не сповна розуму, свідчить той факт, що він стріляв не тільки в охоронців міської ради і поліцейських, а й просто по колесах автомобіля, що проїжджав повз», - додав Геращенко.

Третя версія, - що напад було скоєно з хуліганських мотивів.

«Після встановлення особи злочинця будуть більш точно встановлені мотиви цього нападу що спричинило за собою трагедію. В ході нападу, важкі поранення (кулю в спину) отримав охоронець харківської міської ради 1970 року народження. Він знаходиться в лікарні невідкладної швидкої допомоги», - додав нардеп.





На фото - загиблий патрульний поліцейський Дмитро Кирієнко.

Нагадаємо, у центрі Харкова невідомий озброєний чоловік відкрив вогонь по поліцейським і поранив одного з них. Від отриманого вогнепального поранення патрульний помер у лікарні.