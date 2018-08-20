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    Біля мерії Харкова чоловік розстріляв поліцейських: є загиблий

    • Розсилка
    <span>У центрі Харкова невідомий вчинив стрілянину</span> - Біля мерії Харкова чоловік розстріляв поліцейських: є загиблий
    Фото: Нацполіція
    У центрі Харкова невідомий вчинив стрілянину

    Патрульні застосували табельну зброю і знешкодили стрілка

    У центрі Харкова невідомий озброєний чоловік відкрив вогонь по поліцейським і поранив одного з них. Від отриманого вогнепального поранення патрульний помер у лікарні. 

    Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Харкова.

    Інформація про те, що біля міськради чутно постріли, надійшла до поліції близько 00:37. За вказаною адресою вирушив наряд патрульної служби.

    Поліцейські побачили біля будівлі міськради пораненого охоронця, поруч стояв чоловік, який почав стріляти по патрульним. Одна з куль поранила поліцейського.

    Як повідомив з місця події начальник ГУНП в Харківській області Олег Бех, відповідно до Закону України «Про Національну поліцію» патрульні застосували табельну вогнепальну зброю та знешкодили нападника. Зараз його особа встановлюється.

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    Біля мерії Харкова чоловік розстріляв поліцейських: є загиблий
    Біля мерії Харкова чоловік розстріляв поліцейських: є загиблий
    Біля мерії Харкова чоловік розстріляв поліцейських: є загиблий
    Біля мерії Харкова чоловік розстріляв поліцейських: є загиблий
    Фото: Нацполіція

    В результаті події до лікарні з вогнепальними пораненнями були доставлені охоронець міськради та поліцейський.

    Не зважаючи на зусилля медиків правоохоронець помер. Інший поранений знаходиться у стабільному тяжкому стані.

    Зараз на місці події працюють керівництво ГУНП, слідчі СУ, слідчо-оперативна група Шевченківського відділу поліції, експерти-криміналісти.

    Слідчі слідчого управління відкрили кримінальні провадження за ч.2 ст.115 (умисне вбивство) та ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України. 

    У свою чергу видання  Харків.Live з посиланням на очевидців повідомляє, що перед тим, як зайти до приміщення мерії,  нападник зробив близько десяти пострілів в двері будівлі та поранив охоронця.

    Харків Національна поліція України кримінал вбивство чоловік
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