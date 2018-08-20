Біля мерії Харкова чоловік розстріляв поліцейських: є загиблий



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Нацполіція У центрі Харкова невідомий вчинив стрілянину

Патрульні застосували табельну зброю і знешкодили стрілка

У центрі Харкова невідомий озброєний чоловік відкрив вогонь по поліцейським і поранив одного з них. Від отриманого вогнепального поранення патрульний помер у лікарні.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Харкова.

Інформація про те, що біля міськради чутно постріли, надійшла до поліції близько 00:37. За вказаною адресою вирушив наряд патрульної служби.

Поліцейські побачили біля будівлі міськради пораненого охоронця, поруч стояв чоловік, який почав стріляти по патрульним. Одна з куль поранила поліцейського.

Як повідомив з місця події начальник ГУНП в Харківській області Олег Бех, відповідно до Закону України «Про Національну поліцію» патрульні застосували табельну вогнепальну зброю та знешкодили нападника. Зараз його особа встановлюється.

В результаті події до лікарні з вогнепальними пораненнями були доставлені охоронець міськради та поліцейський.

Не зважаючи на зусилля медиків правоохоронець помер. Інший поранений знаходиться у стабільному тяжкому стані.

Зараз на місці події працюють керівництво ГУНП, слідчі СУ, слідчо-оперативна група Шевченківського відділу поліції, експерти-криміналісти.

Слідчі слідчого управління відкрили кримінальні провадження за ч.2 ст.115 (умисне вбивство) та ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України.

У свою чергу видання Харків.Live з посиланням на очевидців повідомляє, що перед тим, як зайти до приміщення мерії, нападник зробив близько десяти пострілів в двері будівлі та поранив охоронця.