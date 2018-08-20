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    Родині загиблого під час стрілянини в Харкові поліцейського виплатять грошову компенсацію

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    Місце стрілянини - Родині загиблого під час стрілянини в Харкові поліцейського виплатять грошову компенсацію
    Фото: Нацполіція
    Місце стрілянини

    Без батька залишилася 1,5-річна дитина

    Родина 29-річного патрульного Дмитра Кирієнка, який загинув внаслідок стрілянини біля харківської міськради, отримає компенсацію від МВД.

    Про це 20 серпня повідомив у Твіттері радник міністра внутрішніх справ, народний депутат Антон Геращенко.

    «Родині загиблого патрульного Дмитра Кирієнка МВС буде виплачена компенсація в сумі 1 321 500 гривень. Стільки передбачено Законом у разі загибелі поліцейського. Але ці гроші не повернуть 1,5-річній дочці її батька», - написав Геращенко.

    Нагадаємо, в ніч на 20 серпня у центрі Харкова озброєний чоловік відкрив вогонь по правоохоронцях та поранив патрульного та охоронця міськради. Поліцейський від отриманих поранень помер у лікарні. Загиблий - патрульний поліцейський Дмитро Кирієнко.

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