Родині загиблого під час стрілянини в Харкові поліцейського виплатять грошову компенсацію



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Фото: Нацполіція Місце стрілянини

Без батька залишилася 1,5-річна дитина

Родина 29-річного патрульного Дмитра Кирієнка, який загинув внаслідок стрілянини біля харківської міськради, отримає компенсацію від МВД.

Про це 20 серпня повідомив у Твіттері радник міністра внутрішніх справ, народний депутат Антон Геращенко.

«Родині загиблого патрульного Дмитра Кирієнка МВС буде виплачена компенсація в сумі 1 321 500 гривень. Стільки передбачено Законом у разі загибелі поліцейського. Але ці гроші не повернуть 1,5-річній дочці її батька», - написав Геращенко.

Нагадаємо, в ніч на 20 серпня у центрі Харкова озброєний чоловік відкрив вогонь по правоохоронцях та поранив патрульного та охоронця міськради. Поліцейський від отриманих поранень помер у лікарні. Загиблий - патрульний поліцейський Дмитро Кирієнко.