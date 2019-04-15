У пам’ятника Щорсу в Києві нове «вбрання» (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пам'ятник Щорсу закрили банерами Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Банери навколо пам'ятника з'явилися 15 квітня

Пам’ятник Миколі Щорсу на перетині вулиці Симона Петлюри та бульвару Тараса Шевченка у Києві затягнули величезними банерами.

Як повідомляє кореспондент «Главкома», таке нове «вбрання» у пам’ятника з’явилося у понеділок, 15 квітня.

«Допомогти своїй армії» чи «Годувати чужу» - «Вибір за тобою!» - написано на банері, автором якого є благодійний фонд допомоги українській армії «Повернись живим».

Нагадаємо, у березні 2017 року Київрада ухвалила рішення «Про заходи з переміщення (перенесення) пам'ятки військовому діячу Щорсу Н.А.», що передбачає звернення до Міністерства культури України з пропозицією про перенесення пам'ятника.

Проте, міністр культури України Євген Нищук і керівник Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Володимир В'ятрович адресують питання демонтажу пам'ятника Щорсу в центрі столиці владі Києва.

Також раніше В’ятрович спрогнозував долю пам’ятника Щорсу в Києві.

У червні 2018 року мер Києва Віталій Кличко виступив проти перенесення пам'ятника Щорсу.

Нагадаємо, у березні 2017 року вандали відпиляли ногу коня у пам'ятника Щорсу в столиці.

Наразі пам'ятник Щорсу огороджений, щоб уникнути самовільного демонтажу активістами, а будівельне риштування навколо нього зведено для огляду та замірів у рамках підготовки до демонтажу силами Київської міської державної адміністрації.