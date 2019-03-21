У Києві встановили пам’ятник Вертинському (фото)



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Пам'ятник Олександру Вертинському на Подолі Фото: Макс Требухов, Лівий берег

Пам'ятник встановили на честь 130-річчя з дня його народження Олександра Вертинського

На Подолі у Києві відбулося відкриття пам'ятника Олександру Вертинському, видатному артисту естради початку ХХ століття, уродженцю Києва.

Пам'ятник поставили на розі Андріївського узвозу та Боричевого току. Автор монумента - скульптор Борис Довгань. Статую виготовили з бронзи на кошти колекціонера і галериста Олександра Брея.

Відкриття монумента приурочили до дня народження Вертинського, який народився в Києві 1889 року.

На відкритті були мешканці міста, які протестували проти встановлення пам'ятника через нібито відсутність дозволу на це.

Вертинський – киянин, естрадний артист, кіноактор, композитор, поет і співак, кумир естради в першій половині XX століття.

Жоден інший співак з Російської імперії не користувався у Європі такою шаленою популярністю у 20-30 роки XX століття. Це була людина-оркестр: поет, шансоньє, композитор, актор. І він був українцем.

Туреччина, Румунія, Польща, Німеччина, Франція, Палестина, США, Китай — 23 роки життя він мандрував світом, хоча увесь цей час мріяв повернутись на Батьківщину.

10 років Вертинський прожив у Парижі, на його концерти приходили королі, але найбільше прихильників мав серед простого люду. Секрет успіху був дуже простий — тексти його пісень були автобіографічними, він не боявся відкрити людям те, що переживають вони самі, але про що, як правило, мовчать.

Джерело: LB.ua