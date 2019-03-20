У Києві з’явилася ще одна бронзова міні-скульптура (фото)



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Бронзовий київський комп'ютер Фото: Andrii Prots

Київський комп'ютер встановлено на вулиці Ярославів Вал

У Києві встановлено 13-ту міні-скульптуру проекту «Шукай» - бронзовий «київський комп’ютер».

«Тринадцята міні-скульптурка проекту «Шукай!» та перша цього року. Київський комп'ютер», - йдеться в повідомленні проекту у Facebook.

Бронзову скульптурку встановлено на стіні ресторану «Chang В'єтнамська Бістрономія», вулиця Ярославів Вал, 23.

Автор скульптури Дарія Вовк.

Як відомо, перший у континентальній Європі комп'ютер, МЕОМ (Мала електронна обчислювальна машина), був створений у Києві в Інституті електротехніки АН України під керівництвом академіка Сергія Олексійовича Лебедєва.

Нагадаємо, до цього у Києві встановлено 12 міні-скульптур проекту «Шукай». Остання з них – «Київський Самсон».

Як повідомлялося, на початку вересня міні-скульптурка київського торта постраждала від рук вандалів.

Раніше у Києві з'явився міні-символ: знамените столичне «сухе варення» тепер увічнено в бронзі.

Також київський трамвай і київський самохідний екіпаж увічнено у бронзі.

На Воздвиженці з'явилася скульптурка «Київська плінфа».

Також встановили котлету по-київськи, київський каштан, київський слоник. Бронзову скульптуру «Київський слоник», що була встановлена у кінці вересня біля Арки Дружби народів, вкрали невідомі.

20 листопада відкрили одинадцяту бронзову міні-скульптурку. Нею стала київська (скіфська) пектораль.

Проект «Шукай!» – це київські символи у вигляді бронзових міні-скульптур. Щомісяця десь в Києві з‘являється нова скульптура. Місія проекту – гуляйте та дізнавайтеся історію міста.