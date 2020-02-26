У Києві встановлять меморіальні дошки на честь видатних українських вчених

У столиці вшанують пам’ять видатних українських вчених шляхом встановлення меморіальних дошок. Про це йдеться у розпорядженні КМДА № 310.

Зокрема, меморіальні дошки облаштують:

на честь вченого-науковця, організатора театральної справи, академіка, професора, доктора наук, заслуженого діяча науки України Ігоря Безгіна – на фасаді будівлі Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого на вул. Ярославів Вал, 40;

українського фізика в галузі оптики, спектроскопії та фізики твердого тіла, талановитого організатора науки, академіка Національної академії наук України Михайла Лисиці – на фасаді будівлі Інституту фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова Національної академії наук України на просп. Науки, 45;

професора, ученого в галузі аграрних наук Миколи Тюленєва – на фасаді будівлі Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України на вул. Васильківській, 37.

Як зазначається у повідомленні на сайті Київської міської державної адміністрації, витрати, пов’язані з виготовленням та встановленням меморіальних дошок, профінансують за позабюджетні кошти. Відповідальність за утримання та збереження цих пам’яток нестимуть установи, на фасаді яких вони будуть установлені.