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    У Києві встановлять меморіальні дошки на честь видатних українських вчених

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    Будівля київської мерії&nbsp; - У Києві встановлять меморіальні дошки на честь видатних українських вчених
    Будівля київської мерії 
    Фото: РБК-Україна

    Витрати, пов’язані з виготовленням та встановленням меморіальних дошок, профінансують за позабюджетні кошти

    У столиці вшанують пам’ять видатних українських вчених шляхом встановлення меморіальних дошок. Про це йдеться у розпорядженні КМДА № 310.

    Зокрема, меморіальні дошки облаштують:

    • на честь вченого-науковця, організатора театральної справи, академіка, професора, доктора наук, заслуженого діяча науки України Ігоря Безгіна – на фасаді будівлі Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого на вул. Ярославів Вал, 40;
    • українського фізика в галузі оптики, спектроскопії та фізики твердого тіла, талановитого організатора науки, академіка Національної академії наук України Михайла Лисиці – на фасаді будівлі Інституту фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова Національної академії наук України на просп. Науки, 45;
    • професора, ученого в галузі аграрних наук Миколи Тюленєва – на фасаді будівлі Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України на вул. Васильківській, 37.

    Як зазначається у повідомленні на сайті Київської міської державної адміністрації, витрати, пов’язані з виготовленням та встановленням меморіальних дошок, профінансують за позабюджетні кошти. Відповідальність за утримання та збереження цих пам’яток нестимуть установи, на фасаді яких вони будуть установлені.

    телебачення Київ кіно дошка пам'яті КМДА
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