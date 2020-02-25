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    У Києві почали демонтувати незаконну надбудову на пам’ятці архітектури у Голосіївському районі

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    Будівля 1896-1897 років із надбудовою, зробленою у 1930 році, є пам&rsquo;яткою архітектури місцевого значення - У Києві почали демонтувати незаконну надбудову на пам’ятці архітектури у Голосіївському районі
    Будівля 1896-1897 років із надбудовою, зробленою у 1930 році, є пам’яткою архітектури місцевого значення

    У КМДА кажуть, що конструкція надбудови складна

    У Києві на вулиці Саксаганського, 43-Б столичні служби почали демонтувати незаконну надбудову на пам’ятці архітектури. Про це повідомили у пресслужбі КМДА.

    Радник Київського міського голови Максим Бахматов поінформував, що власниця квартири у будинку на вулиці Саксаганського, 43-Б незаконно почала будувати ще один поверх над своїм помешканням. «Департамент міського благоустрою та керівництво Голосіївського району оперативно виявили протизаконні дії та швидко відреагували», – зазначив Бахматов.

    За його словами, 24 лютого керуюча компанія Голосіївського району демонтувала перегородку на горищі будинку для технічного висновку будлабораторії, але вночі власник знову звів її.

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    У Києві почали демонтувати незаконну надбудову на пам’ятці архітектури у Голосіївському районі
    У Києві почали демонтувати незаконну надбудову на пам’ятці архітектури у Голосіївському районі

    У КМДА кажуть, що конструкція надбудови складна. Тому її спершу обстежать спеціалісти будлабораторії, які нададуть рекомендації, як краще здійснити повний демонтаж. Одночасно готують матеріали для подання в прокуратуру та поліцію.

    Будинок було збудовано у 1890-х роках, а в 1930-х надбудували ще один поверх, на якому розташовано квартиру №17. Її власниця Ольга Сировацька повідомляла Департамент архітектурно-будівельного контролю про «реконструкцію квартири в межах геометричних розмірів та без зміни зовнішньої конфігурації». Дозволів на спорудження додаткового поверху та ремонту покрівлі у КМДА не видавали.

    Її сусіди скаржаться, що у будинку вже пішли тріщини. Також нарікають, що власниця знесла оригінальні дерев’яні перекриття та змінила розведення гарячої води на горищі.

    До відома, будівля 1896-1897 років із надбудовою, зробленою у 1930 році, є пам’яткою архітектури місцевого значення.

    Як повідомлялося, у Києві черговий скандал: на ще одному старовинному будинку з’явився «курник» (фото).

    Нагадаємо, у січні цього року «під носом» у мерії на історичній будівлі на вулиці Прорізній з’явилися два нових поверхи.

    «Главком» повідомляв, що у Києві на історичній будівлі на вулиці Глибочицькій, 40 зводять надбудову. Після розголосу у соцмережі столична влада відреагувала на незаконні дії забудовника.

    Крім того, у столичній мерії розпочали перевірку законності споруди церкви на даху висотного будинку на проспекті Героїв Сталінграда, 4.

    Також на історичній будівлі на Подолі зводять нові поверхи (фото).

      

    Київ скандал КМДА будинок влада радник Максим Бахматов
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