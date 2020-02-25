У Києві почали демонтувати незаконну надбудову на пам’ятці архітектури у Голосіївському районі



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Будівля 1896-1897 років із надбудовою, зробленою у 1930 році, є пам’яткою архітектури місцевого значення

У КМДА кажуть, що конструкція надбудови складна

У Києві на вулиці Саксаганського, 43-Б столичні служби почали демонтувати незаконну надбудову на пам’ятці архітектури. Про це повідомили у пресслужбі КМДА.

Радник Київського міського голови Максим Бахматов поінформував, що власниця квартири у будинку на вулиці Саксаганського, 43-Б незаконно почала будувати ще один поверх над своїм помешканням. «Департамент міського благоустрою та керівництво Голосіївського району оперативно виявили протизаконні дії та швидко відреагували», – зазначив Бахматов.

За його словами, 24 лютого керуюча компанія Голосіївського району демонтувала перегородку на горищі будинку для технічного висновку будлабораторії, але вночі власник знову звів її.

У КМДА кажуть, що конструкція надбудови складна. Тому її спершу обстежать спеціалісти будлабораторії, які нададуть рекомендації, як краще здійснити повний демонтаж. Одночасно готують матеріали для подання в прокуратуру та поліцію.

Будинок було збудовано у 1890-х роках, а в 1930-х надбудували ще один поверх, на якому розташовано квартиру №17. Її власниця Ольга Сировацька повідомляла Департамент архітектурно-будівельного контролю про «реконструкцію квартири в межах геометричних розмірів та без зміни зовнішньої конфігурації». Дозволів на спорудження додаткового поверху та ремонту покрівлі у КМДА не видавали.

Її сусіди скаржаться, що у будинку вже пішли тріщини. Також нарікають, що власниця знесла оригінальні дерев’яні перекриття та змінила розведення гарячої води на горищі.

До відома, будівля 1896-1897 років із надбудовою, зробленою у 1930 році, є пам’яткою архітектури місцевого значення.

Як повідомлялося, у Києві черговий скандал: на ще одному старовинному будинку з’явився «курник» (фото).

Нагадаємо, у січні цього року «під носом» у мерії на історичній будівлі на вулиці Прорізній з’явилися два нових поверхи.

«Главком» повідомляв, що у Києві на історичній будівлі на вулиці Глибочицькій, 40 зводять надбудову. Після розголосу у соцмережі столична влада відреагувала на незаконні дії забудовника.

Крім того, у столичній мерії розпочали перевірку законності споруди церкви на даху висотного будинку на проспекті Героїв Сталінграда, 4.

Також на історичній будівлі на Подолі зводять нові поверхи (фото).