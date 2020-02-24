Київ витратить понад 2 млн грн на закупівлю книжок для бібліотек



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Столичні бібліотеки перетворюють на сучасні бібліохаби

За останні 5 років на закупівлю книг для столичних бібліотек було закладено 8,5 млн грн

Цього року на закупівлю книжок для міських бібліотек Київ витратить близько 2,2 млн гривень. Про це повідомила очільниця Департаменту культури Київської міської держадміністрації Діана Попова під час прес-конференції, що передувала церемонії нагородження переможців ХХІ Всеукраїнського рейтингу «Книжка року’2019»

«Департамент культури опікується всіма бібліотеками в місті. Усього їх 139. Ми започаткували велику програму не тільки зі збільшення закупівлі книжок, а і з перетворення бібліотек на сучасні публічні простори. Це потрібно, щоб приходили нові читачі та закохувалися у книжку. Ми перетворили вже 5 бібліотек на сучасні бібліохаби», – розповіла Попова, яку цитує пресслужба КМДА.

Вона також додала, що закупівля книжок у Києві зростає.

«За останні 5 років було закладено на це 8,5 млн грн. А на цей рік у нас заплановано витратити 2,2 млн грн на закупівлю книжок», – додала директорка Департаменту.

Вона сказала, що книжки переможців рейтингу «Книжка року’2019» також можна буде знайти на полицях столичних бібліотек.

Як повідомлялося, у лютому цього року у Києві відкрився ще один бібліохаб. Бібліотеку «Свічадо» на бульварі Ромена Роллана, 13-В у Святошинському районі перетворили на сучасний хаб, який має власну айдентику, фірмовий стиль, логотип і якому присвоєно власні кольори – жовтий і сірий.