У Києві вже майже 4 тис. контейнерів для роздільного збору відходів: як сортувати сміття

Столиця сортує та переробляє відходи

У Києві продовжують встановлювати контейнери для окремих фракцій твердих відходів. Протягом поточного року комунальне підприємство «Київкомунсервіс» розмістило у дворах столиці майже 800 контейнерів-дзвіночків для різних фракцій відходів. Загалом для сортування відходів у місті працює майже 4 тисячі одиниць різнотипних баків: дзвіночки – для скла, пластику та паперу; контейнери-сітки – для сухих відходів; а також контейнери для збору небезпечних відходів. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв.

Він нагадав, що у серпні минулого року в Києві стартував масштабний муніципальний проєкт сортування та переробки відходів.

«Усі перевізники, що працюють за договором із комунальним підприємством «Київкомунсервіс», підтримали ініціативу міста та розпочали встановлювати контейнери для роздільного збору. Але якщо минулого року в Києві було 2,5 тисячі контейнерів для сортування, то зараз їх майже 4 тисячі. Це контейнери-сітки, куди можна кидати лише сухі відходи; кольорові контейнери-дзвіночки для окремих матеріалів: зелений – для скла, жовтий – для пластику, синій – для паперу. Також окремо радимо викидати небезпечні відходи – термометри, лампи та батарейки – у помаранчеві контейнери з відповідним маркуванням. Звертаю увагу: розбиті ртутні термометри в контейнери викидати не можна. Якщо у вас розбився градусник – викликайте рятувальників, і вони допоможуть очистити приміщення від ртуті», – пояснив заступник голови КМДА.

Пантелеєв нагадав, що цього року «Київкомунсервіс» уклав договір із підрядною організацією ТОВ «Екологічні Інвестиції» на вивезення для переробки 70 тонн батарейок. Батарейки відправлені на переробку на завод GreenWEEE (Румунія). За рік у столиці також відправили на переробку 400 сміттєвозів відходів.

«Обсяги поступово збільшуються, адже збільшується кількість контейнерів, а також бажання мешканців столиці знати більше про сортування та переробляти відходи», – сказав заступник голови КМДА.

Як сортувати відходи

Скло

Викидаємо: пляшки, банки, склобій (бита тара) від напоїв, лікарських та косметичних засобів тощо, бите віконне скло.

Не викидаємо: дзеркала, кришталь, армоване скло, порцеляну, також жаро- і ударостійке скло, будь-які лампочки.

Папір

Викидаємо: білий папір, картон, паперове пакування, пакети з паперу, книжки, листівки, газети, журнали, зошити, альбоми.

Не викидаємо: змішану упаковка (tetra pak, pure pak), магазинні чеки, транспортні квитанції, папір ламінований чи із самоклейкою поверхнею, вироби які вже проходили переробку раніше (наприклад, лотки від яєць), господарський папір, коробки від сигарет, різна забруднена та волога паперова сировина.

Суха фракція

Для цього типу відходів призначений контейнер-сітка

Викидаємо: відходи пластику PET, скла, паперу – їх не варто викидати у контейнери-дзвіночки, тільки у сітку. Метал (металеві бляшанки та кришечки з-під напоїв, консервів, косметики, інші предмети з металу, відчищені від залишків бруду та їжі).

Не викидаємо: харчові відходи, одноразовий посуд, вакуумну упаковку та упаковку типу «шуршик», папір із залишками їжі та жиру, пінопласт, гумові вироби, одяг та текстиль.