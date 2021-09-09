У Києві затримали злочинців, що тримали у рабстві понад сотню людей (фото)

П’ятеро зловмисників тримали у рабстві 120 осіб

Київська поліція затримала п’ятьох осіб, які організували на території м. Києва та Дніпропетровської області схему із вербування соціально незахищених громадян для утримання їх у трудовому рабстві. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора України.

За даними слідства, учасники групи на залізничних вокзалах Києва, Дніпра та Одеси підшуковували громадян, які перебували у складних життєвих умовах та не мали постійного місця проживання. Вони пропонували їм роботу, пов’язану з вирощуванням та збором сільськогосподарської продукції на території Дніпропетровської області, обіцяючи зарплату від 3 до 4 тис. грн на місяць, а також безкоштовне житло та триразове харчування.

Завербованих людей на мікроавтобусах доставляли на територію агрофірми на Дніпровщині, де розселяли у напівзруйнованих будинках.

Щодня їх залучали до роботи у виробничо-складських приміщеннях, а під час сезону – до збирання врожаю. Людей примушували працювати по 12-16 годин щодня. Обіцяні грошові кошти потерпілі не отримували, а весь їх «заробіток» обмежувався харчуванням сумнівної якості 2-3 рази на день та певною кількістю алкоголю як заохочення.

За завербованими постійно здійснювали нагляд, а при спробі залишити територію до них застосовували силу.

Попри нелюдські умови проживання та праці через відсутність документів, засобів зв’язку та грошей робітники були змушені залишатися на агрофірмі та працювати.

Коли правоохоронці завітали на підприємство, у трудовому рабстві перебувало 120 осіб, які наразі звільнені. 17 з них вже звернулися до правоохоронних органів із заявами про вчинення стосовно них злочину.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжних заходів. Тривають слідчі дії в рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 149 КК України (Торгівля людьми).

Нагадаємо, пенсіонерці, що утримувала у рабстві трьох чоловіків, призначили домашній арешт

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