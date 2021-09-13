  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У вівторок метро працюватиме на годину довше

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У метрополітені пояснили, що механізм застосовується &laquo;з міркувань безпеки&raquo; - У вівторок метро працюватиме на годину довше
    У метрополітені пояснили, що механізм застосовується «з міркувань безпеки»
    Фото: пресслужба Київського метрополітену

    Через футбол буде обмежено вхід на три станції

    У ніч з 14 на 15 вересня у Києві продовжать роботу метрополітену на одну годину через матч між збірними «Динамо» та «Бенфікою» на стадіоні «Олімпійський», повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

    «Увага! + 1 година роботи метро. У ніч з 14 на 15 вересня, у зв'язку із проведенням на стадіоні НСК «Олімпійський» футбольного матчу (початок гри о 22:00) між командами «Динамо» (Київ) та «Бенфіка» (Лісабон), роботу метрополітену буде продовжено на 1 годину», – йдеться у повідомленні.

    У КП додали, що можливе обмеження (закриття) на вхід станції «Олімпійська» перед початком футбольного матчу та після закінчення гри станцій «Олімпійська», «Палац спорту» та «Площа Льва Толстого».

    У метрополітені пояснили, що механізм застосовується «з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій».

    Як раніше повідомлялося, у пікові години Київський метрополітен працюватиме з обмеженнями на вхід.

    Нагадаємо, 11 вересня через футбол був обмежений вхід на три станції київського метро.

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Київ громадський транспорт метро
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У вівторок метро працюватиме на годину довше