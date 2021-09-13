У вівторок метро працюватиме на годину довше

Через футбол буде обмежено вхід на три станції

У ніч з 14 на 15 вересня у Києві продовжать роботу метрополітену на одну годину через матч між збірними «Динамо» та «Бенфікою» на стадіоні «Олімпійський», повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

«Увага! + 1 година роботи метро. У ніч з 14 на 15 вересня, у зв'язку із проведенням на стадіоні НСК «Олімпійський» футбольного матчу (початок гри о 22:00) між командами «Динамо» (Київ) та «Бенфіка» (Лісабон), роботу метрополітену буде продовжено на 1 годину», – йдеться у повідомленні.

У КП додали, що можливе обмеження (закриття) на вхід станції «Олімпійська» перед початком футбольного матчу та після закінчення гри станцій «Олімпійська», «Палац спорту» та «Площа Льва Толстого».

У метрополітені пояснили, що механізм застосовується «з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій».

Як раніше повідомлялося, у пікові години Київський метрополітен працюватиме з обмеженнями на вхід.

Нагадаємо, 11 вересня через футбол був обмежений вхід на три станції київського метро.