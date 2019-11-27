У Києві за 3,2 млн грн побудували бювет з підігрівом (фото)



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Бюветний комплекс на проспекті Петра Григоренка, 14 Фото: Київводфонд

Новий сучасний бюветний комплекс відкрився на Позняках

Сьогодні, 27 листопада, на проспекті Петра Григоренка, 14 у Дарницькому районі Києва відкрили новий бюветний комплекс глибиною 240 м, який оснащений системою «антилід». Це новий бювет, що зведений на прохання жителів мікрорайону.

Наступного року місто виділить близько 24 млн грн на будівництво двох нових бюветів та чотирьох свердловин, а також 17 капремонтів. Про це під час відкриття бювету заявив заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв, повідомляє пресслужба КМДА.

Свердловина бювету Юрського водоносного горизонту. Вода відповідає Державним санітарним правилам та нормам і не потребує встановлення додаткової системи доочищення.

«Нові бювети, що з’являються у столиці, зручні й прості у використанні. Замість помпи – кнопки. За необхідності оснащені теплою підлогою, щоб не намерзала крига, коли вода розливається. Цей бювет також оснащений пандусом. Загальна вартість бювету 3,2 млн грн. Такі ж сучасні бювети з кнопками вже збудовані на вулицях: Урлівській, 9 (Дарницький район); Йорданській, 11 (Оболонський район); Бахмацькій, 10 та Академіка Вернадського, 85 (Святошинський район)», – сказав Пантелеєв.

За його словами, протягом 2019 року побудовано 3 нових бювети та 2 свердловини. На сьогодні проведено 20 капремонтів із запланованих 33 до кінця року.

«У 2025 році ми відновимо роботу усіх комплексів, яких у столиці налічується 199», – повідомив заступник голови КМДА.

Як повідомлялося, у Києві змінився режим роботи водорозбірних колонок бюветних комплексів. У зв'язку зі зниженням температури повітря, колонки будуть переведені у зимовий режим.