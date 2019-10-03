Киянам розповіли, яку воду вони п’ють з бюветів



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Київводфонд здійснює контроль за якістю та безпечністю питної води в бюветних комплексах

Спеціалізоване водогосподарське комунальне підприємство «Київводфонд» забезпечує технічне обслуговування бюветних комплексів і забезпечує контроль за безпечністю та якістю питної води з бюветних комплексів. Підприємство постійно інформує киян про результати лабораторних досліджень, розміщуючи цю інформацію на стендах біля бюветів та на сайті КП. Про це повідомила директорка підприємства Світлана Козловська.

«У Києві працює 169 бюветів, за які відповідає «Київводфонд». Глибина артезіанських свердловин межує від 90 до 340 метрів. Бювети живляться артезіанською водою з Сеноманського та Юрського водоносних горизонтів. Багаторічний досвід дослідження цієї води свідчить про те, що вона містить широкий спектр хімічних елементів у досить низьких концентраціях, низький вміст органічних речовин та відсутність мікробного забруднення. Саме така вода корисна та необхідна для нормальної життєдіяльності організму людини», – повідомила Козловська.

Вона зауважила, що більше 70 показників, за якими проводиться моніторинг якості артезіанської води, визначені з урахуванням гігієнічних вимог до питної води, встановлених державними стандартами України та наближеними до стандартів країн ЄС, а також що рекомендовані Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

Відповідно до ст. 44 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» «Київводфонд» здійснює контроль за якістю та безпечністю питної води відповідно до Державних санітарних правил та норм «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», а саме:

повний – 1 раз на рік (47 показників, з них радіаційні – 1 раз на 3 роки);

скорочений – 1 раз на 3 місяці (7 показників);

виробничий – за регламентом (10 показників).

Після отримання результатів проб питної води, співробітники «Київводфонду» розміщують копію протоколу випробувань на інформаційних табличках бюветних комплексів та на сайті підприємства.

«Щомісяця працівники підприємства оновлюють аналіз води на інформаційних дошках бюветних комплексів, проте іноді несвідомі громадяни зривають відповідні протоколи випробувнь. Тому додатково дізнатися про результати контролю якості води можна на сайті нашого підприємства або за телефоном: (044) 228-91-83 – бюветний відділ», – розповіла директорка СВКП «Київводфонд».

Як повідомлялося, Київводфонд планує цього року виконати капітальні ремонти 33 бюветних комплексів.

Нагадаємо також, що відтепер інформацію щодо роботи бюветних комплексів Києва можна дізнатися з електронної карти.