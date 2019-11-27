Київські бювети перейшли на зимовий режим
Режим змінено для попередження замерзання системи подачі води бювету
У Києві змінився режим роботи водорозбірних колонок бюветних комплексів. Про це повідомила пресслужба спеціалізованого водогосподарського комунального підприємства «Київводфонд».
У зв'язку зі зниженням температури повітря, колонки будуть переведені у зимовий режим.
«Із водорозбірних колонок може текти вода невеликим струмочком – це обов'язковий захід для попередження замерзання системи подачі води бюветного комплексу», - попередили у Київводфонді.
У разі несправності колонок бюветних комплексів або при наявності сильного напору води, фахівці просять киян повідомляти за телефоном: 228-91-83 бюветний відділ СВКП «Київводфонд».
Як відомо, загалом на балансі підприємства обліковується 198 бюветних комплексів, з них працюючих – 169.
Нагадаємо, що інформацію щодо роботи бюветних комплексів Києва можна дізнатися з електронної карти.
До слова, 30 вересня 2019 року фонтани Києва припинили свою роботу й відправилися на зимовий відпочинок
Вже з травня 2020 року столичні водограї відновлять свою роботу й будуть дарувати задоволення жителям міста.