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    Київські бювети перейшли на зимовий режим

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    Напір води у колонках послабшав - Київські бювети перейшли на зимовий режим
    Напір води у колонках послабшав

    Режим змінено для попередження замерзання системи подачі води бювету

    У Києві змінився режим роботи водорозбірних колонок бюветних комплексів. Про це повідомила пресслужба спеціалізованого водогосподарського комунального підприємства «Київводфонд».

    У зв'язку зі зниженням температури повітря, колонки будуть переведені у зимовий режим.

    «Із водорозбірних колонок може текти вода невеликим струмочком – це обов'язковий захід для попередження замерзання системи подачі води бюветного комплексу», - попередили у Київводфонді.

    У разі несправності колонок бюветних комплексів або при наявності сильного напору води, фахівці просять киян повідомляти за телефоном: 228-91-83 бюветний відділ СВКП «Київводфонд».

    Як відомо, загалом на балансі підприємства обліковується 198 бюветних комплексів, з них працюючих – 169. 

    Нагадаємо, що інформацію щодо роботи бюветних комплексів Києва можна дізнатися з електронної карти.

    До слова, 30 вересня 2019 року фонтани Києва припинили свою роботу й відправилися на зимовий відпочинок

    Вже з травня 2020 року столичні водограї відновлять свою роботу й будуть дарувати задоволення жителям міста.

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