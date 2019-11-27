Київські бювети перейшли на зимовий режим



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Напір води у колонках послабшав

Режим змінено для попередження замерзання системи подачі води бювету

У Києві змінився режим роботи водорозбірних колонок бюветних комплексів. Про це повідомила пресслужба спеціалізованого водогосподарського комунального підприємства «Київводфонд».

У зв'язку зі зниженням температури повітря, колонки будуть переведені у зимовий режим.

«Із водорозбірних колонок може текти вода невеликим струмочком – це обов'язковий захід для попередження замерзання системи подачі води бюветного комплексу», - попередили у Київводфонді.

У разі несправності колонок бюветних комплексів або при наявності сильного напору води, фахівці просять киян повідомляти за телефоном: 228-91-83 бюветний відділ СВКП «Київводфонд».

Як відомо, загалом на балансі підприємства обліковується 198 бюветних комплексів, з них працюючих – 169.

Нагадаємо, що інформацію щодо роботи бюветних комплексів Києва можна дізнатися з електронної карти.

До слова, 30 вересня 2019 року фонтани Києва припинили свою роботу й відправилися на зимовий відпочинок

Вже з травня 2020 року столичні водограї відновлять свою роботу й будуть дарувати задоволення жителям міста.