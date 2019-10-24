На Русанівських фонтанах демонтували обладнання вагою 6 тонн (фото)



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За допомогою водоплавної та вантажної техніки кожен водограй дістали на берег Фото: Київводфонд

Демонтаж обладнання фонтанів тривав тиждень

У середу, 23 жовтня, 12 гейзерних фонтанів понтонного типу (плавучі) вагою близько 6 тонн, демонтували з акваторії Русанівського каналу. Це необхідно для збереження обладнання у зимовий період.

Про це повідомили фахівці спеціалізованого водогосподарського комунального підприємства «Київводфонд».

Процес демонтажу виконується поетапно упродовж тижня. Спершу водолази від’єднують фонтани від електропостачання та підводних конструкцій, що тримають їх у воді. Після цього, за допомогою водоплавної та вантажної техніки, кожен водограй дістають на берег і ретельно чистять, консервують та відправляють на зберігання у спеціалізовані приміщення.

Під час зимового зберігання кожну систему розберуть та діагностують, за потреби відремонтують або замінять окремі елементи. Зовнішні баки водограїв почистять від бруду, іржі та старої фарби. Потім їх пофарбують та зберуть цілісну конструкцію. Після цього гейзерні водограї будуть готові розпочати роботу наступної весни і тішити киян увесь сезон, зазначили у «Київводфонді».

Нагадаємо, влітку 2017 року було відновлено роботу усіх дванадцяти фонтанів в акваторії Русанівського каналу. Фонтани працюють синхронно, висота струменя сягає 30 метрів, вони мають вечірнє підсвічування та музичний супровід. Вага одного фонтану – 500 кг, загальна потужність комплексу – близько 500 кВт/год. Роботу комплексів забезпечують 60 насосів, по 5 на кожен фонтан. Щорічно фонтани працюють із 1 травня до 30 вересня.

30 вересня 2019 року фонтани Києва припинили свою роботу й відправляться на зимовий відпочинок

Вже з травня 2020 року столичні водограї відновлять свою роботу й будуть дарувати задоволення жителям міста.

На сьогодні СВКП «Київводфонд» здійснює роботи з експлуатації 8 столичних фонтанів, а саме: на Майдані Незалежності – «Великий» та комплекс шести водограїв «Малі» (парна сторона вул. Хрещатик), фонтани «Водяна куля», «Каскадний» і «Засновники Києва» (непарна сторона вул. Хрещатик), а також фонтан «Хрещатик» на вул. Хрещатик, 25, фонтан на вул. Великій Васильківській, 119-121 та унікального комплексу в акваторії Русанівського каналу.