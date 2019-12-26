  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві за чотири роки подано понад 4,5 тис. проєктів Громадського бюджету

    • Розсилка
    У Києві за чотири роки подано понад 4,5 тис. проєктів Громадського бюджету

    Кияни роблять місто кращим

    З кожним роком Громадський бюджет набирає обертів у Києві, проєктів стає все більше.

    Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник на своїй сторінці у Facebook.

    Він зазначив, що Громадський бюджет - це унікальна можливість зробити свій двір, район та загалом місто кращим. Завдяки йому кияни можуть створювати свій простір таким, яким вони його бачать.

    «Я щиро радію, що з кожним роком ГБ набирає обертів, проєктів стає більше, і вони охоплюють чи не усі сфери життя містян. Загалом за чотири роки подано понад 4 500 проєктів Громадського бюджету на суму близько 2,4 млрд грн», - розповів Поворозник.

    Він висловив упевненість, що кожен наступний Громадський бюджет буде багатий на нові цікаві проєкти, які вдало реалізуються на благо киян.

    Нагадаємо, у рамках Громадського бюджету-2020 визначено рекордну кількість проектів-переможців – 559. 

    Цього року кошторис Громадського бюджету-4 складає 160 млн грн.

    Громадський бюджет – це інструмент активних громадян для зміни Києва на краще. Голосування за проєкти відбувається виключно в електронний спосіб, що дозволяє гарантувати повну впевненість у чесності результатів. Проєкти, за які кияни віддадуть найбільше голосів, будуть реалізовані містом під контролем команд та громадськості.
    Читайте також матеріал
    Київ бюджет благоустрій КМДА кияни
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ