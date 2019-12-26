У Києві за чотири роки подано понад 4,5 тис. проєктів Громадського бюджету



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Кияни роблять місто кращим

З кожним роком Громадський бюджет набирає обертів у Києві, проєктів стає все більше.

Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що Громадський бюджет - це унікальна можливість зробити свій двір, район та загалом місто кращим. Завдяки йому кияни можуть створювати свій простір таким, яким вони його бачать.

«Я щиро радію, що з кожним роком ГБ набирає обертів, проєктів стає більше, і вони охоплюють чи не усі сфери життя містян. Загалом за чотири роки подано понад 4 500 проєктів Громадського бюджету на суму близько 2,4 млрд грн», - розповів Поворозник.

Він висловив упевненість, що кожен наступний Громадський бюджет буде багатий на нові цікаві проєкти, які вдало реалізуються на благо киян.

Нагадаємо, у рамках Громадського бюджету-2020 визначено рекордну кількість проектів-переможців – 559.

Цього року кошторис Громадського бюджету-4 складає 160 млн грн.

Громадський бюджет – це інструмент активних громадян для зміни Києва на краще. Голосування за проєкти відбувається виключно в електронний спосіб, що дозволяє гарантувати повну впевненість у чесності результатів. Проєкти, за які кияни віддадуть найбільше голосів, будуть реалізовані містом під контролем команд та громадськості.

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