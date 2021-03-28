У Києві за добу коронавірус виявили у 374 людей

За добу хвороба забрала життя 35 людей

Найбільше випадків захворювання виявили у Дніпровському районі

Протягом суботи у столиці виявили 374 нових випадки коронавірусу, при цьому 527 хворим знадобилася госпіталізація.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Телеграм.

Серед 374 підтверджених випадків Covid – 205 жінок віком від 21 до 90 років, 144 чоловіків віком від 18 до 90 років, 25 дівчаток від 3 до 17 років та 15 хлопчиків від 1 до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дніпровському (120), Дарницькому (110) та в Оболонському (60).

За день хвороба забрала життя 35 людей, таким чином від коронавірусу у столиці від початку пандемії померли вже 3309 осіб.

За словами Кличка, протягом минулої доби госпіталізували 45 людей з діагнозом «коронавірус» та 482 людини з пневмоніями та підозрою на коронавірус.

Також він зазначив, що 284 киянина подолали коронавірус (загалом одужали 104901).

Нагадаємо, за минулу добу 27 березня в Україні виявлено 11932 нових хворих на Covid-19. Зокрема, захворіли 564 дитини та 181 медпрацівник.

Вчора було госпіталізовано з діагнозом ковід 5052 особи. За минулу добу від ускладнень хвороби померли 203 пацієнти. За даними МОЗ вчора одужало 3343 особи.

Читайте також: