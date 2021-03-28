«Червона зона»: названо області, які найбільше потерпають від Covid-19

Динаміка госпіталізацій дуже висока, в деяких регіонах зайнята більша частина виділених ліжко-місць для пацієнтів з COVID

Станом на 28 березня «червона зона» карантину в Україні зберігається в 10 регіонах.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Відомо, що в розподілі регіонів за кольоровими зонами нічого не змінилося в порівнянні з вчорашнім днем. У «червоній зоні» залишаються Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська та Чернівецька області.

В Києві на сьогодні зайняті 84% ліжко-місць з підведеним киснем, у Вінницькій області – понад 52%, в Житомирській – більше 73%, в Київській – майже 74%, у Львівській та Миколаївській – більше 67%.

Динаміка госпіталізацій залишається критичною у Волинській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Львівській, Рівненській, Херсонській та Чернігівській областях.

У «помаранчевій зоні» знаходяться Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Рівненська, Черкаська, Чернігівська та Хмельницька області.

У «жовтій зоні» – лише Херсонська область.

Додамо, що на Івано-Франківщині критична ситуація з коронавірусом. В Івано-Франківську у зв’язку з нестачею ліжок для хворих на коронавірус буде створено ще один госпіталь.

Від 11 березня через обмеження «червоної зони» Івано-Франківськ зупинив тролейбусний рух. При цьому автобуси будуть працювати в режимі спеціальних перевезень.

В Івано-Франківську через карантинні обмеження періодично протестують підприємці. У четвер, 11 березня, на в’їзді в гірськолижного курорту «Буковель» підприємці перекрили дорогу з вимогою закрити курорт на карантин.

Кілька десятків людей ходили постійно пішохідним переходом, час від часу пропускаючи авто. У такий спосіб хочуть привернути увагу до несправедливого введення карантинних обмежень. Мовляв, роботу магазинів, ринків, ресторанів, кафе заборонено, транспорт зупинено, а курорт продовжує приймати туристів.