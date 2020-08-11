У Чернівецькій області починається друга хвиля коронавірусу – ОДА
Наразі підвищення захворюваності фіксують у всіх районах області,В Чернівецькій області починається друга хвиля поширення коронавірусу.
Про це повідомляє Чернівецька облдержадміністрація.
У відомстві заявили, що наразі підвищення захворюваності фіксують у всіх районах області, а у Кіцманському районі зареєстровано спалах коронавірусної інфекції.
«Ситуація із розповсюдженням Covid-19 набуває нових обертів, тому мусимо обговорити, яким чином будемо мобілізувати усі наші сили та ресурси, як фінансові, так і кадрові», — сказала заступниця голови ОДА Наталія Гусак.
За її словами, є низка лікарень, які за три місяці не витратили жодної гривні на закупівлю медикаментів.
«Між тим, пацієнти часто скаржаться, що доводиться купувати препарати за свої гроші. Цю ситуацію слід виправити, — сказала Гусак.
Станом на понеділок, 10 серпня, в Чернівецькій області всього підтвердили 6669 випадків коронавірусу.