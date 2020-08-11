Оперативні дані МОЗ. В Україні за добу виявлено 1 158 нових випадків Covid-19



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Загалом одужали 44 359, за добу 387 людей (вчора 287), летальних випадків – 1951, за добу - 29 (вчора 25)

Загалом з початку епідемії коронавірусу зафіксовано летальних випадків 1951

В Україні станом на ранок 11 серпня зафіксовано 1158 нових випадків коронавірусу, це на 150 випадків більше, ніж учора (1 008). Про це повідомляється на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

Загалом одужали 44 359, за добу 387 людей (вчора 287), летальних випадків – 1951, за добу - 29 (вчора 25).

Всього зафіксовано 83 115 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.

Нагадаємо, в Україні станом на 10 серпня зафіксовано 1 008 нових випадків коронавірусу, це на 191 випадок менше, ніж у попередній день (1 199).

Коронавірус в Україні

Всього 81957

Одужали 44359

Хворіють 35676

Померли 1922

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До відома, у світі станом на ранок 11 серпня у світі зафіксовано понад 20,2 мільйона випадків Covid-19. Загалом з 20 254 685 випадків коронавірусу 738 930 - летальні, 13 118 618 осіб одужали. 1% або 64 538 хворих у світі знаходяться у серйозному або критичному стані. Протягом минулої доби у світі від Covid-19 померло 4 558 людини.

Лідерами за кількістю хворих на Covid-19 у світовій статистиці є США (5 251 446), Бразилія (3 057 470), Індія (2 267 153) та Росія (892 654).