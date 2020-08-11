У світі кількість хворих на коронавірус перевищила 20,2 млн осіб



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За минулу ніч було зареєстровано 9 265 нових випадків, з них 5 558 в Мексиці й більш як тисяча у Болівії

Загалом від початку пандемії 738 930 людей померли і 13 118 618 осіб одужали

У світі станом на ранок 11 серпня у світі зафіксовано понад 20,2 мільйона випадків Covid-19. Про це повідомляється на сайті Worldometer.

Як зазначається, загалом з 20 254 685 випадків коронавірусу 738 930 - летальні, 13 118 618 осіб одужали. 1% або 64 538 хворих у світі знаходяться у серйозному або критичному стані.

Коронавірус зафіксували у 213 країнах та територіях.

Протягом минулої доби у світі від Covid-19 померло 4 558 людини.

Лідерами за кількістю хворих на Covid-19 у світовій статистиці є США (5 251 446), Бразилія (3 057 470), Індія (2 267 153) та Росія (892 654).

За ніч було зареєстровано 9 265 нових випадків, з них 5 558 в Мексиці й більш як тисяча у Болівії.

Також з початку нової доби у світі внаслідок пандемії коронавірусу померли 814 осіб, найбільша їх кількість припадає на Мексику — 705.

Нагадаємо, станом на 10 серпня кількість хворих на коронавірус у світі вже перевищила 20 мільйонів. Кількість жертв становила 733 тисячі. Вилікувалися 12 897 813 людей.

Як повідомлялося, американські вчені виявили ще один незвичний симптом коронавірусу.

Коронавірус в Україні

Всього 81957

Одужали 44359

Хворіють 35676

Померли 1922

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До відома, в Україні станом на ранок 10 серпня зафіксовано 1008 нових випадків коронавірусу, це на 191 випадок менше, ніж учора (1 199). Загалом одужали 43 972, за добу 287 людей (вчора 317), летальних випадків – 1922 - за добу 25 людей, (вчора 18). Всього зафіксовано 81 957 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.