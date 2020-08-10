У Києві різкий спад захворюваності на Covid-19



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За добу у Києві виявлено 66 нових хворих на коронавірус

Станом на ранок 10 серпня у Києві підтверджено 9564 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 66 осіб. За попередню добу збільшення складало 120 осіб.

Від початку епідемії у Києві одужали 3214 людей (за добу 9), померли 147 осіб.

У Київській області зафіксовано 4197 випадків Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 21 особу. За попередню добу збільшення складало 48 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 2962 особи (за добу 9), померли 69 людей (за добу 1).

Загалом в Україні підтверджено 81957 випадків Covid-19. Протягом 9 серпня зафіксовано 1008 нових випадків коронавірусу.

Коронавірус в Україні

Всього 79750

Одужали 43655

Хворіють 34216

Померли 1879

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Нагадаємо, станом на ранок 9 серпня у Києві було підтверджено 9498 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 120 осіб.