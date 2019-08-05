У Києві за допомогою 3D принтера створюють пам’ятник Сікорському (фото, відео)



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Створення пам‘ятника Ігорю Сікорському Фото: пресслужба мера Києва

Пам’ятник всесвітньо відомому авіаконструктору Ігорю Сікорському буде презентовано наприкінці серпня

Мер Києва Віталій Кличко показав, як триває робота над створенням пам‘ятника Ігорю Сікорському, який незабаром встановлять у столиці. Відео Кличко опублікував на своїй сторінці у Facebook.

«Наприкінці серпня ми презентуємо пам’ятник видатному киянину, всесвітньо відомому авіаконструктору Ігорю Сікорському. Встановимо його, як і анонсували, перед аеропортом, що тепер носить ім’я Сікорського (колишній аеропорт «Жуляни»)», - зазначив у дописі до відео мер столиці.

«Робота над створенням пам’ятника сьогодні в розпалі. Скульптура Сікорського стоятиме на постаменті у вигляді напівсфери зі стилізованою картою світу. Триматиметься фігура на одній точці - ніби відриваючись від землі в небо. Оскільки Сікорський є конструктором першого у світі гелікоптера, в руці він триматиме своє творіння», - додав Кличко.

Як і монумент Іллі Муромця, скульптуру Ігоря Сікорського «створюють» з допомогою 3D принтера. Понад 90% елементів фігури вже віддрукували – а це близько 500 деталей. Тепер їх виливають з бронзи і потім зварюватимуть.

Висота пам’ятника з постаментом буде 7,2 м. Постамент виготовлять з граніту, карту та фігуру авіаконструктора - з бронзи.

Працює над пам’ятником відомий скульптор, автор «Дітей, які запускають кораблики», «Іллі Муромця» Володимир Журавель.

Мер також підкреслив, що проект реалізовується за підтримки меценатів. Тому бюджетних коштів на нього не витрачали.

«Попри те, що Ігор Сікорський більшу частину свого життя жив та працював у США, перший у світі апарат вертикального злету він зібрав та запустив саме в Києві, в дворі садиби на Ярославовому валу, де мешкала тоді родина Сікорських, - написав Кличко. - Уже не перший рік ми добиваємося, аби будинок Сікорського Міністерство оборони передало громаді столиці. Щоб місто могло його відреставрувати».

Нагадаємо, 19 червня у Києві відкрили чергову мініскульптуру - гелікоптер відомого українського конструктора Ігоря Сікорського.